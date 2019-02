Saúl Berjón vuelve al once titular del Oviedo tres meses después para jugar contra el Elche

El "10" azul está de vuelta casi tres meses después. Saúl Berjón será titular esta tarde en el encuentro del Oviedo ante el Elche (18.00 horas) en el Martínez Valero. El extremo ovetense sustituye al panameño Bárcenas, que vio la quinta amarilla en el anterior encuentro ante el Cádiz. Berjón, uno de los futbolistas clave del Oviedo, no juega desde el 17 de noviembre, en el derbi ante el Sporting de Gijón (2-1). El extremo forzó para jugar ese partido tras sufrir una contractura y luego padeció una tendinitis que le tuvo apartado casi tres meses. Tras dos semanas entrenando al mismo ritmo que sus compañeros Anquela no ha dudado en incluirlo en el once titular por Bárcenas, un cambio que además permite no cambiar el esquema de juego de las últimas semanas.

La alineación del Oviedo esta tarde, ya oficial por el club, es la siguiente: Champagne; Carlos Martínez, Carlos Hernández, Alanís, Christian Fernández, Javi Hernández, Folch, Tejera, Diegui, Berjón y Joselu.