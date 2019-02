Anquela: "Toché tiró el penalti con el alma"

Juan Antonio Anquela mostró una alegría contenida en la sala de prensa del Martínez Valero. El final del choque había dejado una acción para celebrar por todo lo alto. Como así sucedió: al penalti de Toché le siguió una piña en pleno campo. Pero para analizar el triunfo, Anquela recuperó la calma. "Hemos peleado a hasta el último minuto. Es nuestra filosofía, no nos conformamos y eso que ellos tenían peligro a la contra", resumió el entrenador azul sobre el triunfo en Elche.

Para el técnico, los cambios al descanso hicieron mejorar al equipo. "Hemos jugado mejor al fútbol en la segunda parte, eso es verdad. Pero en la primera, defensivamente no pasamos apuros, fue un periodo de desgaste y en la segunda estuvimos más acertados. Seguimos insistiendo, cambiamos cromos y tuvimos fortuna en la última jugada", indicó.

El choque se decidió superado el minuto 90. Una acción clara en el área del Elche es sancionada con penalti. Toché se dirige al punto fatídico. Anquela observa la acción desde el banquillo. La jugada tiene miga, después de los errores del Oviedo en los últimos tiempos en jugadas de esa naturaleza. "Cuando señalaron el penalti lo que pensé es que Toché lo iba a meter. Lo ha tirado con el alma, y cuando se tira así se acierta", reflexionó, antes de alabar al rol del capitán. "Toché ha jugado poco pero ya se ha visto cómo ha salido. Aquí todo el mundo está preparado para ayudar. Debemos basarnos en el colectivo. Y después tener la fortuna que se requiere para ganar un partido en Segunda".

Con el triunfo en el Martínez Valero el Oviedo es sexto a la espera de los resultados de hoy. Pero al entrenador no le seduce analizar la tabla. "Sólo me interesa sumar puntos, me quedo con el resultado. Ahora también quiero ver a la gente que ha acabado con problemas. A ver si podemos contar de una vez con todos. No hay que pensar en las cuentas de la lechera. El fútbol es aprovechar el momento que viene. Estamos en buena racha porque trabajamos y tenemos fe en lo que estamos haciendo".