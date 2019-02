Christian Fernández: "Es el triunfo del grupo"

Christian Fernández fue uno de los futbolistas que formó parte de la piña que puso el colofón a una tarde redonda para el Oviedo en Elche. En realidad, no faltó nadie en esa celebración tan efusiva. El triunfo le da alas una semana más a los azules que podrían incluso acabar la jornada entre los seis primeros. Pero celebrado el triunfo, toca volver al discurso oficial. El que no ha variado con ningún resultado. El vestuario disfruta del buen momento pero no quiere lanzar las campanas al vuelo. "La trayectoria de 2019 fomenta que el equipo tenga ese plus que antes nos faltaba. Somos los mismos, pero tenemos la ola a favor. Y hay que aprovecharla. Tenemos que sumar los 50 puntos cuanto antes mejor. Y luego pensar en cuotas mayores", explica Christian siguiendo las palabras de Anquela tras la victoria de la semana pasada ante el Cádiz.

Sobre lo visto en el Martínez Valero, el cántabro ofreció su lectura: "El gol hizo justicia a los méritos de los dos equipos. Nos vamos muy contentos. La victoria está basada en la fe y en la consistencia del grupo. Es el triunfo del grupo. Los titulares y los suplentes aportan, eso habla de lo fuertes y unidos que estamos en esta batalla". Incidió el zaguero sobre el desenlace del choque, con la acción protagonizada por Toché. "Cuando vi el balón solo me tiré a por él. Pero estaba el 'capi' y lo necesitaba. Asumió la responsabilidad y se reencontró con el gol. Tanto Joselu como él han visto puerta. Que sea el primero de muchos", explicó, antes de insistir en el papel de Toché: "Ahí se ve la categoría de un futbolista que ha estado en mil batallas. Ahí se ve a los líderes. No era sencillo por la racha en los penaltis que llevábamos".

El triunfo cuela al Oviedo en el play-off a la espera de que hoy se complete la jornada, pero ese escenario tan suculento no altera el pensamiento del vestuario. "Sabes que a medida que ganas estarás arriba, pero sería un error mirar la taba y confiarnos. No podemos dejar de hacer lo que nos ha llevado a esta posición", analiza. Preguntado por las decisiones arbitrales, el cántabro señaló que "desde mi posición no puedo valorarlas pero unos días te dan y otros te quitan, solo puedo decir eso".