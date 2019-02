Bárcenas: "El Oviedo no me ha dicho nada aún sobre el futuro; tengo que demostrar que valgo en el campo"

Yoel Bárcenas recibió esta mañana el premio al mejor jugador de enero del Oviedo en Segunda. En una semana en la que vuelve a estar disponible tras su sanción, el panameño quiere volver a ayudar a los azules.

El premio.

"Siempre que se te da un premio es bueno para uno en lo personal y también para el grupo, sin ellos es imposible".

El partido de Elche.

"Una alegría. El equipo hizo lo que tenía que hacer. El penalti lo vi con tranquilidad, tras el error suyo y nuestro acierto en el penalti".

Su ausencia.

"Forma parte de esto, perderte un partido por cinco amarillas. Ahora tengo ganas de volver, poder demostrar mi versión antes de irme. Estoy disponible para el entrenador".

Su futuro en el Oviedo.

"Me siento bien, me gusta Oviedo. Disfruto de mi trabajo. Falta mucho para la próxima temporada, yo trato de vivir el día a día. Trato de disfrutar de esto y hacer todo lo que está a mi alcance. No me han dicho nada del Oviedo, yo tengo que demostrar en el campo".

Dely Valdés, seleccionador de Panamá.

"Me pareció muy bien su designación, es un técnico que ya estuvo conmigo. Espero que no sea interino, que sea técnico más tiempo. Son decisiones de la federación. En lo personal me gusta, Estos días no he hablado con él, cuando llegué sí lo hice. Me ha dicho que estar en el Oviedo es una la oportunidad".

Fin de las lesiones.

"Mientras más jugadores estén bien físicamente, mucho mejor para todos. Mejora la competencia y ayuda al entrenador".

"Hay mucha competencia ahora, con que estén bien es mejor para el equipo. No nos podemos relajar en ninguna posición porque hay competencia".

Halagos de Anquela.

"El Mister tendrá su forma de pensar, yo solo quiero trabajar y demostrar cada vez que puedo jugar que tengo compromiso. Le dije no a la selección, es difícil pero ya lo hice dos veces. Quiero ratificar mi compromiso con el Oviedo".

Su paso por Oviedo.

"Me siento bien. La adaptación fue buena. Pude marcar, ganarme la confianza de los compañeros. Este año está siendo mejor aún. Trato de mantener la regularidad, trabajando día a día. Espero que pueda mejorar".

Su partido de sanción.

"Me vino bien el descanso. Llevaba muchos partidos y el descanso viene bien. Ahora tengo que concentrarme otra vez y trabajar a tope".

Su momento.

"El equipo trabajó muy bien en el último tiempo y me tocó hacer goles. También lo han hecho Joselu o los defensas. Lo importante es el equipo".

El Alcorcón.

"Ya he escuchado a varios compañeros y al míster diciendo que nunca le han ganado al Alcorcón. Ya me tocó perder en el primer partido. Es un buen equipo pero jugamos en casa y lo daremos todo".