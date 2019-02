Anquela defiende al Oviedo: "A veces se nos valora más fuera de casa"

El entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, atendió hoy a los medios antes del partido de los azules, el sábado contra el Alcorcón en el Tartiere (20.00 horas). Por primera vez en muchas semanas, el técnico tiene a todos los jugadores disponibles, todos recuperados de sus lesiones. Incluso Forlín, que tuvo una fisura en el peroné, está listo para jugar, aunque se quedará fuera de la convocatoria por precaución. Javi Hernández, sustituido por un golpe en el tobillo ante el Numancia, también está recuperado.

El técnico azul no tiene claro el once para el sábado, pero espera equivocarse lo menos posible ahora que tiene más posibilidades; "nos podemos liar", dijo. También habló del rendimiento del equipo fuera de casa, ahora que se avecinan 6 partidos de nueve en el Tartiere: " A veces nos valoran más fuera", precisó Anquela. Estas han sido las declaraciones del entrenador del Oviedo esta mañana en El Requexón.

El parte de lesionados: "Juan (Forlín) está perfecto, si tuviésemos que arriesgar, arriesgaríamos. Javi ha entrenado con normalidad. Puede estar disponible".

El Alcorcón, malos recuerdos para el Oviedo: "El Alcorcón es un señor equipo, sabe lo que hace. Está donde está por méritos propios y cada año se reinventa. Siempre está ahí. Es un equipo que, según dice la historia, no se nos da muy bien que digamos".

¿Cómo se plantea tener que hacer descartes después de la plaga de lesiones?: "Duro. Primero tengo que ver. Tenemos 19, porque Juan no está. Nos queda uno que tiene que ir fuera. Hay que decidir eso lo primero. Luego, en función del equipo haremos lo demás. Ya era hora de que tuviésemos ese problema, entre comillas".

Diegui, de extremo en las últimas citas, podría caerse del once: "Sí, pero en Diegui confío mucho. Es imprevisible y eso para nosotros es importante. Puede jugar de principio, puede jugar después, en el carril€ Es que Diegui nos da muchas alternativas y todas ellas son importantes. Es muy vertical y crea problemas".

¿Tiene claro el once?: "No. Siempre os digo que más o menos lo tengo claro. Mañana tendré que decidir, de mañana no pasa. Hoy todavía le estoy dando vueltas al tema".

¿El sistema de tres centrales es insustituible?: "No es indispensable, nada es indispensable. Ya hemos cambiado, a razón de lo que le interesa al equipo. Tenemos que ver cómo estamos más fuertes. A mí me gustaría ver más cosas, porque creo que tenemos buenos futbolistas y tenemos buenas variantes".

¿El momento de cambiar?: "No lo sé, siempre puede ser el momento. Creo que me conocéis bien, las cosas se hacen cuando no se gana o cuando no se tienen los resultados adecuados. Si la cosa va bien cambiaremos lo menos posible".

El mejor inicio del año desde 1944: "Me dice lo mismo que hace mes y medio. Nosotros no hemos dejado nunca de confiar en lo que estábamos haciendo. Ahora estamos con la fortuna de cara, ganamos partidos que antes se nos escapaban. Mi discurso no ha cambiado ni cambiará una coma. Esto son resultados, y ahora los estamos consiguiendo. A ver si la racha se prolonga".

Al Oviedo le vienen seis partidos de nueve en el Tartiere: "En Segunda División da igual jugar fuera que dentro. Hemos perdido en Zaragoza y no debimos perder. En casa estamos sacando los partidos con mucho sufrimiento porque no hay otra manera para llegar a buen puerto. Trabajamos y sufrimos hasta el último segundo. Hacemos bastante bien algunas cosas, a veces se nos valora más fuera de casa que en casa... Pero qué vamos a hacer. Tranquilidad".

Vuelve a tener muchos extremos: "Hay muchos y muy buenos. Solo hay que ver cómo van entrando, en función de lo que le interese al equipo. Lo único que tenemos que hacer es intentar no liarnos. Antes lo teníamos claro: sota, caballo y rey. Ahora tenemos alguna jugada más y nos podemos liar. Tenemos muchas opciones. Espero que no nos equivoquemos y sigamos en esta línea. Que el que entre compita lo mismo. Yo estoy muy contento de los tres cambios ante el Numancia, los tres intervinieron: Javi en el juego, Ibra en el remate al larguero y luego Toché mete el penalti. Con 11 no me basta, yo necesito 18. Y cuando estemos en casa necesitaré 20, sino, no vamos a ningún sitio".

Precios especiales para llenar el Tartiere: "Cuanta más gente allá mejor. Pero nosotros tenemos a los nuestros, que no nos fallan nunca. Si podemos atraer a más gente mejor que mejor".

Christian Fernández, renovado por partidos: "No tengo ni la más remota idea. Si ha renovado es porque el club cree que es necesario y nada más".

El Oviedo trabaja a largo plazo y ha renovado a varios futbolistas: "Sí. Es una cosa que nunca he valorado. El club tiene que trabajar con vistas al futuro. En todos los equipos en los que he estado firmábamos a uno o dos o tres cuando acababa el año, porque teníamos un bloque equilibrado. Aquí van con este camino y me parece correcto".

Las quejas de Pacheta sobre el arbitraje ante el Numancia: "Muy bien, yo no me he quejado nunca ni me voy a quejar. Si lo hace tendrá razón".