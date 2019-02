Aprueba las renovaciones

Anquela también comentó ayer la actualidad a largo plazo del club carbayón, que sigue trabajando en las renovaciones de los futbolistas. La última fue la de Christian Fernández, renovado por partidos, como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA. "No tengo ni la más remota idea. Si ha renovado es porque el club cree que es necesario y nada más", zanjó el técnico. Tampoco quiso extenderse demasiado sobre los otros movimientos en el club: Folch, Mossa y Carlos Hernández ya han renovado con el Oviedo, y los siguientes pueden ser Saúl Berjón y Diegui: "Es una cosa que nunca he valorado. El club tiene que trabajar con vistas al futuro. En todos los equipos en los que he estado firmábamos a uno o dos o tres cuando acababa el año, porque teníamos un bloque equilibrado. Aquí van en este camino y me parece correcto", remató Anquela en El Requexón.