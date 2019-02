Anquela: "Hemos tenido pausa y fe para conseguir la victoria"

El entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, valoró la victoria de su equipo de esta tarde al Alcorcón en el Tartiere. El jienense también quiso mandarle un cariñoso mensaje a Edu Cortina, después del fallecimiento de su padre esta madrugada. Estas fueron las palabras del entrenador del Oviedo.

Análisis: "Han sido dos tiempos distintos. En el primero el rival fue mejor que nosotros, pero solo tuvieron una. En la segunda hemos sido mejores, hemos ido con fe, pero con pausa. Hemos tenido la fortuna de sacar un partido que se había puesto muy complicado".

Cambios tácticos: "Lo hicimos antes de acabar la primera parte. En la segunda hicimos cambios, no entramos bien, pero según iba el partido nos encontrábamos más a gusto. Hemos hecho tres ocasiones muy claras, no recuerdo ninguna de ellos en la segunda parte. Una cosa que pintaba mal hemos sabido darle la vuelta y lo hemos hecho con mucha tranquilidad".

Javi Muñoz: "La entrada de Javi le costó, porque el balón iba de un lado a otro y no os faltó un pelín de calma. Creo que lo ha conseguido, ha entrado e hizo lo que le pedíamos. Se han tranquilizado y jugaron bastante mejor".

Una victoria importante: "Significa bastante. El equipo no me ha gustado nada en la primera parte, el hambre se tiene que ver antes de salir. Tienes que ir con las ideas preconcebidas y se lo he dicho. En el descanso estábamos mirando el suelo. Si hay tranquilidad".