El Oviedo arropa a Edu Cortina tras el repentino fallecimiento de su padre

Edu Cortina, durante un partido con el Vetusta.

Edu Cortina, durante un partido con el Vetusta. Laura Caraduje

El oviedismo se ha despertado esta mañana con un duro golpe. Rafael Cortina Hevia, "Falo", padre del jugador del Vetusta Edu Cortina, falleció la pasada madrugada de forma repentina. Edu se encontraba en Bilbao para disputar en Lezama el partido del filial oviedista ante el Athletic B.

El Oviedo ha arropado al jugador y ha lamentado "profundamente" el fallecimiento. "Trasladamos nuestro más sentido pésame a la familia y les acompañamos en el sentimiento en estos duros momentos", ha afirmado el club azul en una nota informativa en su página web. La entidad carbayona ha anunciado que en el partido del primer equipo en el Tartiere ante el Alcorcón (20.00 horas) se guardará un minuto de silencio. No habrá minuto de silencio en Lezama porque, según matizó el club azul, el Athletic tiene la política de no hacer minutos de silencio. Los jugadores de ambos equipos sí lucirán brazaletes negros. "Mucha fuerza, Edu. Estamos contigo", finalizó el club.