Los partidos ante el Alcorcón en el Tartiere vienen gafados. La temporada pasada, horas antes del duelo, Pelayo Novo sufrió un accidente que cortó la respiración del oviedismo. Ayer, otra vez, el día amaneció del revés. La noticia de la repentina muerte de "Falo", padre de Edu Cortina, causó un escalofrío arrollador. A veces la vida pega hachazos a quien menos lo merece. A veces la vida es perra e injusta. "Falo", 62 años, se había ido a dormir el viernes como siempre. Tenía intención de madrugar para viajar a Bilbao y ver al Vetusta. Pero el destino más cruel esperaba al amanecer. Edu se enteró en la concentración y viajó por carretera a Oviedo junto a Lalo Rergis. Aquí aguardaba un montón de cariño de mucha gente. Se lo merece. Se lo merece un tipo sencillo y humilde, futbolista y estudiante de Derecho, capaz de dejar huella con sólo 22 años. Entró en El Requexón en 2006, cuando la cantera azul estaba patas arriba, y aguantó para cumplir su sueño. Siempre fiel al equipo de su vida, incluso en los peores momentos. Hoy, cuando más sufren él y su familia, Edu tiene al club y a una legión de seguidores detrás para arroparle y apoyarle. Ayer su nombre se coreó en el Tartiere. Así que las lágrimas de hoy serán las victorias de mañana. Fuerza, Edu, mucha fuerza.