Muñoz: "Trabajo duro durante la semana"

Javi Muñoz, que volvió a aportar desde el banquillo, no se desespera por ser suplente. "Trabajo", repite. El centrocampista madrileño se está especializando en ser el revulsivo de Anquela. Ayer salió para intentar tener más el balón. "Estoy preparado, esperando mi momento para hacer lo mejor para el equipo. El míster nos pidió que le diésemos sentido al juego, que estuviésemos bien colocados y que fuésemos para adelante", afirmó.

No se quiere volver loco Muñoz ante el gran inicio de año. Los pies, en el suelo: "Tenemos que ir partido a partido y trabajar por semana. Veremos a final de temporada donde estamos y por qué podemos luchar. Vamos a intentar prolongar la racha lo máximo posible, todo lo que sea conseguir los tres puntos, fenomenal".

Muñoz dice que no le preocupa no salir entrar en el once. Todo llegará con el tiempo, sostiene el centrocampista del Oviedo. "Estoy trabajando durante la semana, tranquilo. El míster decide cuando me toca salir al campo. Ahora me está tocando hacerlo desde el banquillo e intento aportar al equipo lo máximo posible. Estamos contentísimos, hoy tenemos que celebrar la victoria y desde el lunes pensar en el Albacete", finalizó ayer Javi Muñoz.