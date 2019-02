La receta de Christian con el Oviedo: "Mesura, esto es fútbol"

El defensor del Oviedo Christian Fernández valoró el estado del equipo azul esta tarde en la vuelta al trabajo de la plantilla en El Requexón. El cántabro, uno de los jugadores más destacados en el último partido, el sábado en la victoria al Alcorcón (1-0), nominado a mejor jugador de la jornada cree que todavía no se ha conseguido nada y pide tener "mesura".También comentó con ironía su candidatura a mejor jugador de la jornada. Estas han sido las palabras de Christian hoy en El Requexón.

La victoria al Alcorcón: "La verdad que es continuar en una racha positiva, dando continuidad a todo el buen trabajo que se lleva realizando desde tiempo atrás. Hoy en día se está materializando y esperamos seguir con esta dinámica en Albacete y poder sacar algo positivo del líder".

Todo ha cambiado en 2019: "En diciembre cuando la trayectoria del equipo no era esta, alejados de los puestos de play-off, se cuestionaba al entrenador y se hablaba incluso de un posible cese. El equipo tuvo fe en el trabajo que se estaba realizando y se cerró filas con el entrenador. Hoy estamos recogiendo esos frutos".

Controlar la euforia: "Mesura, esto es fútbol. Vivimos del día a día y del resultado, indudablemente nos estarán esperando para meternos. Es así el fútbol y está claro que depende de nosotros poder seguir y aprovechar esta tranquilidad que estamos viviendo. Aprovechar elmomento nada mas".

Christian opta al premio a mejor jugador de la jornada en Segunda: "Así está el premio (risas)...Agradecido, al final refleja un poco el rendimiento que está ofreciendo el equipo en mi figura de una forma un poco representativa, pero no le doy mayor importancia. Lo vital es ir a Albacete y conseguir los tres puntos".

No repetir los errores de otros años: "Indudablemente si empezamos a sacar estadísticas van a ser todas negativas, porque al final en estos cuatro años desde el ascenso a Segunda no se ha conseguido jugar un play-off. Se ha estado luchando hasta la última jornada y lo que siempre he dicho, el mayor éxito de este equipo a día de hoy es que tiene deuda cero. Todos los años, a pesar de que económicamente parte con inferioridad respecto a otros equipos siempre acaba luchando por esos objetivos, más allá de conseguir la permanencia, que se le da muy poco valor y significa seguir en el fútbol profesional".

Un equipo con fondo de armario: "Eso de titulares y suplentes es muy subjetivo. El último partido se gana con un banquillo en el que estaba Toché, Mossa, Saúl y Javi Hernández. Es un lujo que igual otros equipos no se pueden permitir y aquí te dice a las claras el nivel competitivo que existe y la importancia del que no juega, que es vital. El otro día para mi, personalmente, son los cambios los que posibilitan que nosotros ganemos el partido".

¿Su mejor momento en el Oviedo? "No, creo que llevo tres años muy buenos en el Oviedo. Al final cuando eres protagonista en momentos puntuales siempre parece que tienes un reconocimiento mayor, pero mi labor no es esa, la de dar asistencias o marcar goles. Mi labor es defender y dar solvencia al equipo y muchas veces es una labor oscura que no tiene la trascendencia en los medios que sí la tiene una asistencia y posibilita el gol de la victoria. Tampoco busco la notoriedad o el reconocimiento de la gente, me gusta hacer mi trabajo y nada más".

Christian ya alcanzó la renovación automática por partidos jugados: "Estoy igual de contento se hubiese producido o no. De hecho todavía queda una premisa, y es que el club quiera que yo continue. Eso se producirá cuando nos sentemos la parte implicada, que es el club, y yo mismo y llevemos a un entendimiento. Hasta llegado ese momento es todo papel mojado".