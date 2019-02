Siete candidaturas se disputan el trofeo "Herrerita"

El trofeo "Herrerita" 2019, el galardón que otorgan las peñas del Oviedo a personas o colectivos por su especial desempeño por el oviedismo, ya tiene siete candidatos, que votarán los peñistas a partir de las próximas semanas para entregar el trofeo en el aniversario del club, en marzo. Michu, ex jugador azul retirado hace dos campañas; Antonio Rivas, ex jugador y ex técnico; Juan Ramón González Torla, antiguo consejero en 2012; el Oviedo Femenino; Juan Mesa, expresidente, exjugador y encargado del museo del club; los hermanos Partida, de las categorías inferiores; y el médico del club, Manuel Rodríguez, son los canditados al trofeo "Herrerita" de este año. El año pasado el ganador fue el exmeta del Oviedo Esteban.