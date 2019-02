El vestuario azul se esfuerza en frenar la euforia

La plantilla del Oviedo no es ajena al entorno optimista que rodea al equipo tras el brillante inicio de año que ha llevado a los de Anquela a ocupar el play-off. El peligro es el exceso de euforia, como suele apuntar el técnico Juan Antonio Anquela, que varias veces señaló, desde que dirige al Oviedo, lo cambiante de la afición azul, tendente a los extremos. El vestuario lo sabe -muchos jugadores ya conocen de sobra el sentir del club- y no quiere que el exceso de entusiasmo se traslada a la caseta. Se encargaron de confirmarlo Sergio Tejera y Javi Muñoz tras la victoria ante el Alcorcón (1-0). Ambos, en un mensaje meditado, trasladaron la idea de que queda mucha competición y el Oviedo aún no ha conseguido nada. Los datos dicen que es verdad: el Oviedo, en las últimas tres temporadas en Segunda, siempre ocupó el play-off a estas alturas. Lo sabe Christian Fernández, que cumple su tercera temporada en Oviedo y es uno de los capitanes: "Mesura, esto es fútbol", dijo el cántabro antes del entrenamiento en El Requexón, "si nos ponemos a mirar estadísticas son todas negativas, porque desde que el Oviedo regresó a Segunda nunca se ha jugado el play-off", recalcó.

"En diciembre cuando la trayectoria del equipo no era esta, alejados de los puestos de play-off, se cuestionaba al entrenador y se hablaba incluso de un posible cese. El equipo tuvo fe en el trabajo que se estaba realizando y se cerró filas con el entrenador. Hoy estamos recogiendo esos frutos", aseguró el defensor, que fue ayer nominado a mejor jugador de la jornada en Segunda, "así está el premio...", ironizó.

El cántabro aprovechó ayer para dar su impresión sobre su reciente renovación, conseguida tras completar 45 minutos en 2o partidos, como informó este diario. "Estoy igual de contento se hubiese producido o no. De hecho todavía queda una premisa, y es que el club quiera que yo continue. Eso se producirá cuando nos sentemos la parte implicada, que es el club, y yo mismo y llevemos a un entendimiento. Hasta llegado ese momento es todo papel mojado", remató. Antes quiso lanzar un mensaje sobre su estado de forma personal, tras ocupar la actualidad azul después de su asistencia a Tejera para anotar el gol ante el Alcorcón que supuso la victoria del Oviedo: "Cuando eres protagonista en momentos puntuales siempre parece que tienes un reconocimiento mayor, pero mi labor no es esa, la de dar asistencias o marcar goles. Mi labor es defender y dar solvencia al equipo y muchas veces es una labor oscura que no tiene la trascendencia en los medios que sí la tiene una asistencia y posibilita el gol de la victoria. Tampoco busco la notoriedad o el reconocimiento de la gente, me gusta hacer mi trabajo y nada más", finalizó el zaguero del Oviedo.

Trabajo regenerativo en El Requexón. El Oviedo regresó ayer a los entrenamientos en horario de tarde, a las 17.00 horas, para empezar a preparar el siguiente encuentro ante el Albacete, la visita al líder, el sábado en el Carlos Belmonte (16.00 horas). Tras una sesión de vídeo y trabajo en el gimnasio los jugadores saltaron al césped número 1 de El Requexón. Como suele ser habitual en las primeras sesiones e trabajo tras partidos los titulares hicieron trabajo regenerativo y los suplentes se ejercitaron con más intensidad. El Oviedo regresa hoy al trabajo a la 10.30 horas.