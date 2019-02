Berjón: "Estoy mejor, pero me falta ritmo"

Tras el choque amistoso ante el Caudal (2-0 para los azules), Saúl Berjón actualizó el momento del equipo ante los medios.

Sensaciones.

"Estoy mejor, pero me falta ritmo, después de 3 meses parado. Hay que ir poco a poco, sumando. acumulando minutos".

"Ahora se trata de coger ritmo, después de 3 meses parado. Si perdemos el ritmo 1 mes de vacaciones, imagínate en tres".

La cabeza.

"Las lesiones afectan, porque estas pendiente de tu cuerpo, a la mínima alerta te hace dudar. Pero entrenando y viendo que las molestias desaparecen vas yendo a mejor".

La entrada al equipo.

"Mucho más fácil con el equipo ganando partidos, te da más tranquilidad.

El Albacete.

"Sus delanteros son muy buenos. Fichó en verano a 3 delanteros, pagando dinerales y lo están haciendo muy bien. Es un equipo fuerte. En Segunda es todo muy complicado, porque 18 equipos de 22 quieren ascender. El Alba es el líder y está demostrando el por qué hace las cosas".

La racha azul.

"Es complicado meterse ahí. Parecía que el Málaga estaba lejísimos y ahora estamos cerca, pero tuvimos que ganar 6 de 7 partidos para llegar al play-off. Vamos a intentar seguir, ojalá sigamos ganando 1-0 o 0-1, que se alargue la racha y ver hasta dónde podemos llegar".

"El trabajo sale, el que estábamos haciendo era el mismo. Antes jugando bien perdíamos y ahora las ocasiones las metemos. A veces es el factor suerte y hay que alargarlo. Lo de 2018 no era normal. Hay que seguir disfrutando de este momento".

El choque de la primera vuelta.

"No sé qué pasó en la primera vuelta. Solo sé que ganamos. No sé qué se dice en Albacete de ese partido. Jugamos en casa del líder, que no lo es por casualidad. Son dos buenos equipos en buenos momentos".

Un posible empate.

"Con la mente fría, ganarles el golaverage es bueno, pero yo solo firmo ganar. Saldremos como siempre pero es partido trampa porque un empate sería muy bueno".