Anquela: "Siempre hemos tenido calma"

Juan Antonio Anquela dirigió esta mañana una sesión a puerta cerrada en El Requexón y, tras el entrenamiento, atendió a los medios en la sala de prensa.

Tejera.

"Tenía un golpe y vamos con precaución. Hoy ha entrenado. Cuento con él, veremos mañana, en una sesión algo más fuerte".

El Albacete.

"Está haciendo las cosas bien, con personalidad y criterio. Está siendo el mejor. Defiende muy bien, es de los que menos goles recibe, y ofensivamente tiene argumentos. Es un gran equipo, sino no estaría el primero".

La evolución.

"Vamos mejorando, pero el fútbol es momentáneo. Cada semana es un nuevo examen, a ver cómo somos capaces de afrontarlo. Yo nos veo capaces de competir ante cualquiera, desde el respeto y la humildad".

El partido ante el Alcorcón.

"Algunos meses antes lo perdemos seguro. Por eso estábamos deseando que llegara el descanso. Para corregir errores que estábamos cometiendo. Lo hablamos el otro día. Si estamos tranquilos, se puede ganar. Podía caer de cualquier lado, y lo hicimos mejor que en la primera parte".

La evolución.

"Es cuestión de resultados, de creencias. Vienen como consecuencia. Al principio jugábamos largo, dábamos facilidades, ahora lo hemos solventado. Tenemos una prueba dura el sábado para demostrarlo".

"Intentamos ganar en todos los sitios. Desde la humildad y el respeto al rival, creo que estamos capacitados para competir con cualquiera".

Solidez defensiva.

"No íbamos mal pero en un par de partidos echamos todo al traste. Hicimos todo mal en ese aspecto. El fútbol funciona así. Tienes que ser fuerte en todas las facetas del juego".

Los pivotes, advertidos de sanción.

"Me preocupa, pero no tengo solución. Paciencia y esperar. No hay más historias: lo que tenga que ser, será".

Cosas claras.

"No lo tengo tan claro. No sé si lo está. Lo que sí tengo claro es lo que tenemos que hacer, pero luego veremos si sale bien o mal. Espero que salgan bien porque estamos capacitados para hacerlo".

Delanteros del Albacete.

"Tienen una delantera maravillosa. Con gente importante, de la categoría, con calidad demostrada. Pero no es solo eso. Tienen mucho más cosas. Tiene equilibrio defensivo, en el medio sabe hacer las cosas. Están los primeros porque son los mejores".

La racha.

"Al principio dimos mucha ventaja. Perdimos partidos que no debimos perder. salvo uno o dos siempre dimos un buen nivel. Ahora toca alargar la dinámica. La calma siempre la hemos tenido en momentos difíciles, aunque pareciera lo contrario. Creímos en nuestro trabajo. Ahora a ver si podemos seguir y si nos dan un revés, levantarse y seguir. No sé ni las jornadas que quedan, pero cada vez menos. Ese es el peligro".

El equipo, sin euforia.

"Yo creo que estamos centrados, pero cada semana es una historia. Ahora mismo al equipo le veo perfecto para competir el sábado y después resetear y ver en qué modo estamos. Lo que los resultados digan, no vale otra cosa".