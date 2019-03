Anquela llama al oviedismo: "Que nos ayuden, vendrán momentos complicados"

El entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, valoró esta mañana la situación del equipo antes del partido ante el Lugo del domingo en el Tartiere (18.00 horas). El técnico confirmó que Saúl Berjón está en plenas condiciones para jugar ante los gallegos y dijo que con Carlos Martínez, ausente en la sesión de ayer, habrá que esperar a la sesión de entrenamiento de mañana en El Requexón (10.30 horas). Javi Muñoz será titular el domingo ante la baja de Folch, aunque el técnico admitió que puede haber algún otro retoque en su equipo. No se fía del Lugo, un rival de la zona baja: "En el Tartiere empató el Extremadura y contra el Nàstic perdimos". Estas han sido las declaraciones de Anquela de esta mañana en El Requexón.

Los tocados: "Saúl está bien, con Carlos tenemos que esperar a mañana a ver que pasa. Hay que ir con mucho tiento y mucho cuidado".

El Lugo: "Me preocupa mucho, es un partido de Segunda División y aquí estamos todos igualados. Siempre es el mismo discurso, no me voy a cansar de repetirlo. En algunos momentos soy monótono, pero no tengo otra respuesta. El Lugo es un equipo que está jugando mucho mejor de lo que dicen los números y las rachas cambian rápido. Lo único que tenemos que hacer es salir a competir y hacer las cosas como requiere".

Puede haber más movimientos en el once, además de la entrada de Javi Muñoz: "Todavía falta un día, va por ahí. Algún movimiento más que igual tendremos que hacer, pero nada más. Va a variar muy poquito de inicio, de momento. Mañana no sé€".

La baja de Folch: "Espero que no nos afecte y el que entre lo haga como lo viene haciendo. Que se complementen bien y que seamos un equipo reconocible y nada más".

Relajación en el ambiente ante un equipo de la zona baja: "No lo contemplo, nosotros no hemos pensado eso jamás. Siempre os digo lo mismo, todos los partidos hay que tratarlos desde el respeto. El Lugo está capacitado para ganar aquí, perfectamente, como cualquiera. Todos estamos muy parejos y es cuestión de dinámica".

¿Cómo se controla la euforia? Anquela le dijo a sus jugadores en el Alcorcón que tras eliminar al Madrid de Copa deberían comportarse como actores: "Es verdad, les dije que tenían que ser actores durante 15 días porque estábamos en un papel que no nos correspondía, era efímero. En Segunda División el papel es continuo. Hay que hacer 42 funciones, y ojalá que sea alguna más. Esas funciones hay que hacerlas al máximo y dejando todo en el escenario. No hay que darle más trascendencia. Ahora no somos actores, estamos interpretando esa función y lo que corresponde es hacerlo todos los días al máximo nivel".

¿Quién será pivote? ¿Javi Muñoz o Tejera?: "Es una buena pregunta. Yo a Javi no le puedo cortar las alas, intentaremos ser equilibrados en todo y a ver si entre los dos lo logramos. Sino tendremos que tirar por otro lado. No puedes ver que una cosa no funciona y no tener que hacer los cambios".

Hacer bueno el punto de Albacete gracias a la afición: "Sí€En Albacete hicimos un trabajo excepcional, tuvimos las cuatro que hay que tener fuera de casa. Tres claras. Sufrimos muy poco, salvo en un par de acciones. Siempre pensamos eso, en darle continuidad. Estamos en casa ante nuestra gente, sólo les pido que nos ayuden, porque vamos a pasar momentos complicados. Si el equipo tira para un lado y la afición para otro€Eso hasta ahora ha pasado poco, porque hay unos detrás de la portería que no permiten eso. Tenemos que basarnos en el respeto, en el rival. Y a partir de ahí a competir cada partido como si fuera el último y nada más. En Segunda División te puede ganar cualquiera, perdimos contra el Nàstic y aquí empató el Extremadura. Yo tengo siempre esa manera de entender esto y mi experiencia me dice que cuando en una semana no estas metido en el partido ya no te puedes meter cuando empieza. Ya no puedes rectificar lo que has dejado de hacer en la semana, sobre todo en tu trabajo psicológico".

Quedan 15 jornadas: "Cada domingo cambia, cuando terminemos el domingo. Es que no hay más, no se puede mirar más allá porque te equivocas, te confundes y ya sabemos. Hemos tenido una racha muy mala y ahora tenemos una buena, a ver si somos capaces de aguantarla".