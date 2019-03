Viti, agradecido con Anquela: "Desde que está aquí me ha mostrado mucha confianza"

El extremo del Oviedo, Viti Rozada, que tiene ficha del Vetusta pero trabaja en la dinámica con el primer equipo, atendió hoy a los medios tras el entrenamiento de los de Juan Antonio Anquela en El Requexón. El de Laviana, titular ante el Lugo, fue uno de los jugadores más destacados del Oviedo. Es el canterano favorito de Anquela, que siempre ha mostrado su confianza en él. Viti lo sabe y aprovechó la comparecencia de hoy para agradecerle la confianza. También comentó el empate del Oviedo ante el Lugo.

¿Cómo está el equipo tras el empate?: "El vestuario está fastidiado, que se te escape una victoria en los últimos minutos es complicado. El Lugo hizo méritos para meter un gol, en los minutos finales no administramos bien el balón. La Segunda es así, cuando tienes ocasiones y las fallas lo acabas pagando y es lo que pasó".

Buenas sensaciones en lo personal: "Jugar 80 minutos para mi es una gran satisfacción, la confianza que tiene el míster en mi se la intento devolver en el campo. Desde el primer día que he estado aquí siempre me ha mostrado mucha confianza y yo encantado de poder devolvérsela. Es lo que buscaba, por suerte estoy disfrutando de poder entrenar y jugar y me encuentro bien físicamente".

Bien en lo individual, pero lo importante son los tres puntos: "Hubiese sido más completo si el equipo hubiese ganado y yo igual no haber hecho un gran partido. Lo importante son los tres puntos. La afición conmigo siempre se ha portado de diez y les estoy eternamente agradecidos".

Apoya al Vetusta, que mañana juega el derbi de filiales: "Un derbi es un derbi, da igual los antecedentes. Es un partido especial, estaré apoyando desde la grada o el banquillo. A por los tres puntos, que seguramente llegarán".

Se entiende bien con Diegui: "Llevo varios años con él, nos coordinamos bien. Cambiamos la posición, muy contento".

Su competencia con Berjón y Omar Ramos: "Son jugadorazos, de Primera División. Es difícil, pero seguiré trabajando como siempre lo he hecho".