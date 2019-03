Anquela: "Queremos ir despacito con Saúl"

Tras el entrenamiento de esta mañana a puerta cerrada en El Requexón, Juan Antonio Anquela atendió a los medios de comunicación.

Carlos Martínez, descartado.

"Está lesionado. Tengo que descartar a uno más".

Berjón.

"Queremos ir despacito con Saúl. Y con buena letra. Hay que estar tranquilos, él irá diciendo cómo va".

Dejar gente fuera.

"Ahora empiezan las injusticias. Al que deje fuera es una injusticia. Pero tememos que mirar la lista, medir, ver qué necesitamos, qué tenemos. Siempre habrá un damnificado".

El Mallorca.

"Hace muchas cosas bien, es un buen equipo, que minimiza al rival con orden, juega bien al fútbol. Con gente rápida, buenos a balón parado. Todo lo que un equipo de Segunda requiere para competir"

El partido que se espera.

"Que vayamos a competir, como no lo hagamos no tenemos opción. No regalan nada. Compiten y en su campo es el segundo que más goles hace, me parece. Eso no se regala".

Gol-average,

"No tengo en cuenta el gol average, bastante tengo con lo que hay. Lo miro al acabar el partido. El año pasado nos quedamos fuera por el gol average, así que también influye, sí".

La imagen.

"Me da moral ver que mi equipo compite. El otro día, salvo los últimos 10 minutos lo hicimos. Y se nos escapó un partido que debimos cerrar antes. Así es la Segunda".

Los sistemas.

"Probamos todas las semanas, ayer también. Hacemos un trabajo de ataque defensa, con 3, 4 y 5 defensas. Vale para todas las formas de jugar".

Viti.

"Siempre he tenido mucha confianza siempre. desde la primera pretemporada me gustó. Si problema ha sido las lesiones y la falta de continuidad. Lo da todo. Y cuando lo das se le perdonan las demás cosas. Jugará de lo que sea, intentaré que lo haga. Quiero gente así, implicada, que se deje todo por el equipo".

Tarjetas.

"Si pienso en eso es peor. Cuando toque, tocó. Son ciclos. Hay que convivir con ello. No poner excusas. Tenemos gente para suplir las sanciones".

Mejoras.

"No me gustaron los últimos 10 minutos ante el Lugo. Hicimos todo para tener el balón y no lo tuvimos. Toda esta lectura cambia si en el minuto 88 Omar la mete. Este debate se hubiera terminado. Cometemos un error brutal y nos meten gol a balón parado. Cuando cometes error te castigan. Tuvimos que ganarlo porque gozamos de ocasiones clarísimas. No supimos como otros días. Con 1-1, el partido acabó con un córner en contra. Lo pagamos. Hay que sufrir mucho, hacer las cosas muy bien, para no perder. Alguien me escuchará y me entenderá".

El nivel de los de arriba.

"Hay mucho nivel. Hay equipos muy importante también por detrás. Los de arriba no ceden porque son muy buenos. Solo debemos preocuparnos de competir. Es mi única manera de entender esto. No nos pueden pedir cosas que no podemos dar. Solo que nos dejemos todo cada domingo, que juegue dentro de lo que puede. El fútbol es sencillo, hay que luchar y hacer las cosas bien. Mirad, el martes y miércoles lo que ha pasado, que sale en la televisión. El que no va, no empata".