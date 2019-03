Casting para el play-off

Oviedo y Mallorca, aspirantes con ambiciosos anhelos, se miden hoy en Son Moix (16.00 horas, LaLiga 123) en la pugna por la séptima plaza, la que otorga el rol de perseguidor más insistente. Los dos caminan en la competición con ritmo similar, con paso firme, asentados ambos conjuntos en una idea de fútbol que parte de sus entrenadores. Mallorca y Oviedo son equipos de autor, reflejo de Vicente Moreno y Anquela, edades dispares pero esencia similar. Lo de hoy en la isla suena a casting en busca del candidato ideal al play-off.

Sólo hay que escuchar las palabras de los dos técnicos en las previas para comprobar que los dos contendientes se parecen. Anquela dijo el jueves de los bermellones que "minimizan al rival con orden". Moreno contestó ayer: "El Oviedo tiene un dibujo que incomoda". Más que un atractivo espectáculo, lo que hoy puede esperarse el espectador es un duelo de pizarras. Un encuentro táctico.

Y no se encuentra mal el Oviedo en semejante escenario. En realidad, no se siente incómodo últimamente, excepción lucense, en ningún escenario. Porque el Oviedo de 2019 avanza a ritmo de play-off, el objetivo que la entidad persigue desde que la temporada echara a andar. El traspiés en el último suspiro ante el Lugo dolió por la forma en que se produjo y por las consecuencias: el ritmo de los de arriba no afloja y el sexto se ha escapado a tres puntos. Una distancia corregible, no obstante.

Anquela, que en la previa volvió a incidir en el fallo de Ramos ante el Lugo, síntoma de que el empate le ha marcado, parece dispuesto a introducir cambios en su once en busca de la reacción de los suyos. Son dos semanas sin ganar, una experiencia inusual en el Oviedo de 2019. El sistema de tres centrales parece asegurado aunque durante la semana el entrenador ha probado con otros dibujos y no se descarta un cambio.

En cuanto a los nombres hay una novedad segura, la de Ramón Folch, lugarteniente de los azules en el medio del campo. Su regreso tras cumplir sanción le otorgará un lugar en la medular junto a Tejera. La de Folch podría no ser la única novedad de un Anquela que busca que el equipo no sea previsible. Omar Ramos, que demostró en el tramo final del choque ante el Lugo que está recuperando la chispa, también cuenta con opciones de situarse en la banda derecha, con Viti como alternativa. Sí parece seguro que el talento de Berjón queda para la segunda parte, después de las declaraciones del entrenador instando a ir "despacito" con el asturiano.

Por lo visto durante la semana en El Requexón, Anquela podría formar esta tarde con Champagne; Johannesson, Carlos Hernández, Alanís, Christian Fernández, Mossa; Tejera, Folch; Omar Ramos, Joselu y Bárcenas. Completan la convocatoria Alfonso Herrero, Forlín, Javi Muñoz, Viti, Berjón, Toché e Ibrahima.

Para el Mallorca la cita también supone la oportunidad de volver a sumar de tres en tres después de dos empates consecutivos: 2-2 en Tenerife y 1-1 en su campo ante el Elche. Confían los baleares en su gran rendimiento en casa 8 (de los 42 puntos que suman en la tabla, 30 los han obtenido en Palma) y en el premio añadido: si ganan, superarán a los azules en la tabla. Moreno recupera a Estupiñán tras cumplir su sanción, y dispone de toda su plantilla, salvo los lesionados Stoiljikovic y Buenacasa.