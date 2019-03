El Oviedo pierde crédito

El Oviedo cayó derrotado esta tarde ante el Mallorca en su visita a Son Moix (1-0), en un duelo clave por meterse en el play-off. Fue un partido extremadamente táctico en el que Juan Antonio Anquela revolucionó el once dándole entrada a Toché y Omar Ramos y cambiando el sistema de juego de inicio por primera vez en 2019. Los azules salieron con cuatro defensas, con Viti como lateral derecho, Bolaño en el izquierdo, Javi Muñoz en el centro del campo con Tejera y Folch y Toché copando el ataque junto con Ramos y Bárcenas. Los cambios no trajeron el resultado esperado y el Oviedo, que no tiró a puerta ni una vez en todo el partido, se queda a tres puntos del play-off, que podrían ser seis si el Cádiz gana hoy al Elche.

El duelo táctico que habían deparado Juan Antonio Anquela y Vicente Moreno salió a relucir desde los primeros compases del partido. Fueron 45 minutos cerrados, sin casi aproximaciones, muchas faltas y ningún tiro a puerta de los dos equipos. El Mallorca lo intentó buscando la espalda de la defensa azul, que no pasó excesivos problemas para achicar las intentonas bermellonas. El Oviedo amasaba la posesión, con Tejera dominando el cuero, pero jugaba para atrás de forma excesiva y no era capaz de hincarle el diente al Mallorca. En el minuto 10 el Oviedo avisó en una falta lateral que puso en problemas a Reina y dos minutos después Álex López remató con la zurda arriba. Ambos equipos reclamaron un penalti en el primer tiempo, el Oviedo por un pisotón a Bárcenas que no pareció suficiente y el Mallorca por una caída de Raillo en un despeje de Toché. Carlos Hernández, que no estuvo cómodo con la pelota en la primera parte, perdió un balón al filo del descanso que acabó en una volea fuera de Dani Rodríguez.

La segunda parte pareció comenzar con la misma tónica que los primeros cuarenta y cinco minutos, pero los locales quisieron meterle una marcha más al encuentro. El primer tiro a puerta del partido llegó en el 55, de Stoichkov, que atajó Champagne. Lago Junior lo intentó poco después con un derechazo que se marchó fuera. El Oviedo, que casi no atacaba, no sufría en exceso, pero empezaba a quedar claro que el Mallorca iba más a por el partido. En el 68, tras una falta peligrosa, llegó el 1-0 del Mallorca desde la esquina. El Mallorca sacó en corto, sorprendiendo a la defensa azul, y Estupiñán remató a la red con la zurda ante un Champagne que pudo hacer algo más. Anquela buscó la reacción con Berjón e Ibra por Toché y Omar, pero el Oviedo no se encontraba en ataque. Poco después entró Joselu, que casi ni participó.

Pudo sentenciar el encuentro el Mallorca con un mano a mano de Budimir en el que Champagne se lució. El Oviedo lo intentó en los últimos minutos con mucho juego directo. En una falta botada por Tejera cerca estuvo Carlos Hernández de crear peligro, pero el cuero lo atrapó finalmente Reina. Los azules lo siguieron intentando pero el Mallorca no pasó excesivos apuros y se llevó el crucial duelo y también el goal-average con los azules (2-1).