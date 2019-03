La ambición de Diegui, lateral del Oviedo: "Tenemos que hacer seis de seis, ganar al Nástic y luego en El Molinón"

El lateral del Oviedo Diegui Johannesson atendió hoy a los medios tras la vuelta al trabajo del equipo en El Requexón. El oviedista valoró su reciente renovación con el club hasta 2021, "estar en casa es lo máximo que hay" y también quiso mandar un mensaje ambicioso después de la derrota del Oviedo en Mallorca:

"Tenemos que hacer seis de seis, ganar primero al Nástic y en El Molinón". Estas fueron las declaraciones de Johannesson esta mañana.

Valoración de la renovación: "Estoy muy contento. Llevábamos hablando bastante tiempo, conseguimos llegar a un acuerdo. Personalmente me alegro mucho".

La suya es la última de varias renovaciones: "Creo que el club está trabajando muy bien en este aspecto. Está renovando a gente que fue bastante importante y de cara al futuro lo están haciendo muy bien".

¿Cómo vio al Oviedo en Son Moix desde el banquillo?: "Estoy disponible para lo que quiera el míster. El equipo compitió en la primera parte y en la segunda parte no hicimos un buen partido. Ellos tampoco hicieron mucho, nos ganaron con poco, aunque fueron superiores. Es un partido en el que hay que hacer borrón y cuenta nueva y pensar en el Nástic".

Toca el Nástic el domingo en el Tartiere y luego el Sporting en El Molinón: "Hay que hacer seis de seis, ganar primero el de casa y luego ir a El Molinón a intentar ganar. Es lo que pienso ahora mismo".

Su cuarta temporada en el primer equipo: "Me costó mucho estar aquí, jugué con el primer equipo en Segunda B el año del ascenso y me tocó bajar al filial. Fue un momento muy difícil, porque te sientes como uno más y no es fácil bajar otra vez al B. Seguí trabajando y me volvió a llegar la oportunidad".

La fórmula del éxito: "Seguir trabajando, esto es fútbol. Veníamos en una buena dinámica y esto no nos puede nublar de cara al futuro. Este fin de semana vamos a competir e intentar ganar. Jugar en casa siempre favorece, competimos bien aquí y hay que sacar los máximos puntos posibles".

¿Con que se queda en estos cuatro años?: "Me quedo con todos los compañeros y amigos. Estar en casa para mi es lo máximo que hay, espero seguir muchos años más".