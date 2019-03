Tejera: "En Mallorca tuvimos un mal día, no tenemos que volvernos locos"

El centrocampista del Oviedo Sergio Tejera, que no jugará ante el Nástic el domingo por acumulación de amarillas, recibió esta mañana el premio a mejor jugador azul en febrero, valoró el estado del equipo y pidió serenidad después de la derrota en Mallorca.

El análisis de Son Moix: "Nos fuimos muy fastidiados, era una buena oportunidad para engancharnos. Tenemos que pasar página, ver los errores que cometimos y no volverlos a repetirlos. Tuvimos un mal día donde no nos salieron las cosas, no tenemos que volvernos locos. Venimos de hacer las cosas bien y tenemos que volver a ese camino".

El Nástic, próximo rival, de la zona baja: "El equipo se toma este partido al máximo nivel, el Nástic va a venir necesitado a llevarse los puntos. Va a ser muy complicado, tenemos que volver a ese equipo intenso en casa".

¿Cómo lleva quedarse fuera esta semana?: "Mal, estar fuera no le gusta a ningún jugador. El resto están disponibles así que no habrá problemas. En Mallorca no pensaba en la tarjeta, son cosas del fútbol".

La afición le valora: "Desde que llegué llevo un año muy a gusto, las lesiones me están respetando. Llevamos dos meses muy bien y es un premio para el equipo".

Los diferentes sistemas: "Todos estamos acostumbrados a jugar con los dos sistemas, el otro día no salieron las cosas. Empezamos la temporada jugando así y muy bien. El otro día no tuvimos ideas para solucionarlo".