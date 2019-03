Anquela: "No hemos hablado del Sporting, solo del Nàstic"

Juan Antonio Anquela atendió esta mañana a los medios en la sala de prensa de El Requexón, tras la sesión a puerta cerrada en la ciudad deportiva.

Las bajas.

"Solo tengo la de Tejera. Jimmy va con el filial. Somos 19, descartaremos a uno. Con Carlos Martínez hay que esperar al último entrenamiento a ver cómo está".

Carlos Hernández y Javi Muñoz, con cuatro amarillas.

"En el fútbol, basta que se planee algo para que salga mal. El partido importante es el primero.

Me preocupa que les condicione las amarillas, eso sí. Entiendo que ell siguiente partido, aunque quieras abstraerte, no puedes. El que me preocupa es el de Nástic, nada más. Espero que no piensen en ello".

El rival.

"El Nàstic es un buen equipo: le ganó al Albacete, jugó bien en Pamplona, empató en Coruña. Pero cogió una mala racha y de abajo es difícil salir. Nos puede ganar".

Tejera, ausente.

"Ahora mismo Sergio está en un buen momento. Perdemos un buen futbolista. El que salga que lo haga bien. A ver si logramos volver a ser el equipo que fuimos".

El once.

"No le he dado vueltas, ha sido fácil. La anterior sí me costó. Leí el partido antes y pasó lo que tenía que pasar en cuanto al juego del Mallorca, pero en cuanto al nuestro no pasó lo que yo pensaba".

¿Solo dos pivotes puros?

"Te confundes. Firmamos a Forlín de medio centro. ¿Cuántos partidos jugó de medio en el Espanyol y cuántos de central? Mirarlo que tenéis datos. Forlín empezó haciéndolo muy bien en el medio, ver el partido del Barça B, que lo hizo perfecto. Luego pasamos a jugar con 3 centrales y pasó atrás. Lo trajimos como medio centro. Firmamos a una excelente persona y mejor futbolista".

El mal trago de Mallorca.

"Nos faltaron muchas cosas. Intenté meter 3 por medio porque sabía lo que hacía el rival. Nos faltó de todo. Al Mallorca le ganamos en una cosa que no me interesa, en posesión. Pero era ficticia. Ellos querían que tuviéramos la pelota. Cometimos errores y dejamos de hacer las cosas como deberíamos. Y nos equivocamos a balón parado. Fue un error que pagamos con creces".

"Al balón parado hay que estar atento todas las semanas. Hoy lo hemos trabajado. El balón parado es cuestión de concentración. De dónde me tengo que situar. Son dos partidos seguidos. Estábamos ganando y llevamos dos semanas con errores de concentración. Así funciona la Segunda. Si no estamos al cien por cien ni empatamos".

¿Ansiedad por ganar?

"Este equipo siempre parte con la obligación de ganar. A veces se puede, a veces no. Solo hay que trabajar. Si nos metemos presión innecesaria y no sabemos lo que nos vamos a encontrar lo vamos a pasar mal. Sin estar a nivel alto no ganamos".

El derbi.

"No hemos hablado del Sporting. Solo del Nàstic, lo que corresponde a este día. Mañana y pasado, lo mismo".

El entrenador con más partidos de era Carso.

"Estoy muy agradecido. Siempre quise estar en este equipo. Es muy difícil mantenerse aquí, tiene una gran exigencia. Solo hay que estar a la altura de lo que ellos nos piden. Pero a veces hay que darse cuenta lo que hay que pedir y cómo hay que pedirlo. Es una cosa de la que yo no tengo que opinar. Solo digo que estoy muy a gusto. Desde Carso solo me han dicho que sea como tenga que ser. Como he sido. Solo palabras de ánimo y de ayuda de la persona que dirige esto, que es Joaquín. Me dice: "Haz lo que tú has hecho siempre". Eso es lo más importante para un entrenador".

El ataque.

"Tengo claro el ataque. Ensayamos de diversas formas. Será un partido intenso, intentarán marcar el ritmo de juego. Y tenemos que poner ritmo alto y apretar desde el primer segundo".

Berjón.

"Lo he visto mejor. Vosotros lo veis. Le vi implicado, es importantísimo pero más importante que él es un equipo. Le tengo mucho aprecio pero antes que él y que cualquiera está el equipo".