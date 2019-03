Anquela: "No estamos solos, jugamos por un sentimiento"

Anquela: "No estamos solos, jugamos por un sentimiento"

Juan Antonio Anquela atendió a los medios esta mañana en El Requexón tras la sesión a puerta cerrada que dirigió en la ciudad deportiva. El entrenador azul analizó el choque del domingo ante el Sporting.



Los lesionados: "Carlos Hernández está bien, para jugar. Lo cuidamos durante la semana. Sobre Omar (lesionado) tenemos mucha confianza en él. El domingo pasado necesitábamos otra cosa y por eso no jugó, pero es importante, Tiene que estar tranquilo, confiamos en él, sabemos lo bueno que es. Tiene que quitarse de encima el agobio y ganas de brillar cuanto antes. Hay que ir despacio".

La previa: "Yo todos los derbis los he vivido todos iguales. Ahora, de la misma manera. Con la tranquilidad que requiere el partido y el momento. A la hora de la verdad haremos las cosas que corresponden. Hay que imponer la cordura".

Las charlas: "Les he hablado muy poco del Sporting hasta ahora. Trabajamos todas las semanas, les explicamos qué queremos y sabemos con quién nos jugamos los cuartos. Nos la jugamos con un equipo importante".

De Baraja a José Alberto: "Cada uno tiene su estilo. El Sporting es bueno con Baraja y con José Alberto".

La presión: "Hay que aislarse del ruido porque no conduce a nada. Tenemos que tener claro lo que tenemos. No estamos solos, jugamos para una gente que nos ayuda siempre. Jugamos para un sentimiento. Intentaremos estar a la altura".

José Alberto: "El año pasado hizo una campaña de tres pares de narices. Ha cogido el Sporting y ahora sabe a lo que juega. Es reconocible. Esto es Segunda y hay muchos cambios, da muchas vueltas. Siempre he admirado al rival y éste es un equipo grande. Pero, desde el respeto, podemos competir ante cualquiera. El Sporting no será una excepción".

Las virtudes del rival: "Hay muchas cosas que contrarrestar. Lleva tres victorias seguidas y eso en Segunda no es fácil, y ante rivales buenos. Tenemos que ser nosotros mismos. Si no, tendremos problemas. Si somos como habitualmente, competiremos".

El partido: "Trato de visualizar el partido, por eso hago cosas, a veces acierto y otras no. Será un partido precioso. Solo tenemos que poner la calma y cordura. He jugado tres derbis y siempre digo lo mismo, tiene que ser una fiesta del fútbol asturiano. Oviedo y Sporting tienen que it de la mano en muchas cosas, nos necesitamos. Que haya cordura, es una fiesta".

La meta: "El objetivo es ganar tres puntos. El año pasado os puse un título: que parecía el partido del fin del mundo. Y no se acabó ahí. Quedaban muchos. Ahora tampoco se acaba aquí. El campeonato no se acaba cuando juguemos contra el Sporting. Hay que ser fieles a nuestro trabajo. Estar a la altura de los nuestros, que no fallan nunca".

La afición azul: "Como si nos dan 5.000 entradas, durarían tres minutos. No podemos llegar nunca a su nivel. Me duele que no demos el nivel que la gente espera. Las exigencias son muy grandes: entrega, predisposición. Cuando les miramos a la cara es al final del partido. Tenemos que decirles: Mirad, nos hemos dejado todo en el campo".

El último derbi: "Me sorprendió que la primera parte del último derbi fuéramos tan superiores. En la segunda, tuvimos los agobios de siempre. Es la segunda división. Y teníamos delante muy buen equipo. Es una alegría inmensa competir contra un equipo así".

¿Ha repasado aquel partido?: "No vuelvo a ver ningún partido. Veo cortes y lo que pido. No los veo enteros. Porque sé lo que está pasando. O, mejor dicho, creo saber lo que está pasando".