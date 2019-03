Anquela: "Jugamos para un sentimiento"

Hay una escena del vídeo que el Real Oviedo publicó tras la victoria del año pasado ante el Sporting (el del doblete de Mossa) que resume la esencia de las horas previas a un derbi. En él, Arturo Elías, recién llegado de México, va saludando uno a uno a los futbolistas azules en el túnel de vestuarios cuando aún quedan algunas horas para el choque. Cuando el yerno de Slim se encuentra frente a frente con Anquela le abraza cariñosamente y le pregunta qué tal está. El jienense, sonrisa nerviosa, le contesta campechano mientras le da al mexicano unos golpecitos en el pechito: "Ahora mismo un poco 'cagao'". Y los presentes estallan en una carcajada. El derbi consume los nervios de cualquiera.

Ha pasado un año y un mes de la anécdota descrita cuando Anquela se sienta en la sala de prensa de El Requexón con gesto templado. Como si fuera una intervención más. Como si el rival fuera otro cualquiera de la categoría. Todo, también la puesta en escena, parece seguir un guion estudiado. "Yo todos los derbis los he vivido de la misma forma. Con la tranquilidad que requiere el partido y el momento", dice con un aplomo que se evaporará cuando queden escasas horas para la disputa del partido. La frase de Anquela a Elías es un reflejo del sentir de cualquier aficionado antes de un choque trascendental.

El técnico cree tener la clave. "Hay que imponer la cordura", responde en su primera intervención. La semana es especial pero el entrenador trata de mantener la rutina como si fuera un tesoro. Es la estrategia que ha funcionado en los tres últimos derbis: dos victorias y un empate con el sabor más dulce por todo lo que significaba entonces.

Solo hay una concesión a la emoción respecto a una semana habitual, el entrenamiento que hoy (10.30 horas) se celebra en el Tartiere (puertas abiertas) en busca de ese último aliento. Es, precisamente, la referencia a la afición la que hace aparecer el Anquela más emotivo. "Debemos tener claro lo que tenemos detrás. Porque no estamos solos, jugamos para una afición que nos ayuda siempre. Jugamos para un sentimiento", ensalza. Y sigue su torrente de alabanzas al oviedismo. "Si nos hubieran dado 5.000 entradas las hubiéramos acabado en tres minutos", comenta en referencia a los 1.200 azules que apoyarán en las gradas; "lo que no podemos nunca es llegar a su altura. Y muchas veces se lo comento a los chicos: que me duele que no demos el nivel que nuestra gente espera. Aquí la exigencia es muy grande. Tenemos que mirar a nuestra gente al final del partido e, independientemente del resultado, decirle: "Mirad, nos hemos dejado todo en el campo".

En cuanto puede, Anquela regresa al redil. A lo que marca lo cotidiano. Como si quisiera alejarse de una proclama demasiada exagerada de lo emocional. Incluso advierte sobre los peligros que eso puede llevar: "Hay que aislarse del ruido porque no conduce a nada".

Pronto encuentra una oportunidad de ceñirse al discurso oficial: hablar de las fortalezas del rival. "Hay muchas cosas contrarrestar del Sporting. Lleva tres victorias seguidas y eso, en Segunda, no es sencillo. Hasta ahora no hemos hablado mucho del Sporting, pero sabemos con quién nos jugamos los cuartos: ante un equipo importante", dice antes de devolver los halagos que unos minutos antes le dedica José Alberto López desde Mareo: "El año pasado hizo una campaña de tres pares de narices. Ahora ha cogido al Sporting y lo está haciendo muy bien. Es un equipo reconocible, que sabe a lo que juega. Siempre he admirado a los rivales y éste es un equipo grande. Pero podemos competir ante cualquiera, y el Sporting no será una excepción". Y vira el análisis a su equipo: "Tenemos que ser nosotros mismos. Si no, tendremos serios problemas. Aunque algunas veces visualizas el partido antes de jugar y después hay cosas que te sorprenden. Como en el último derbi, que me sorprendió que fuéramos tan superiores en la primera parte".

La última reflexión de Anquela en la sala de prensa trasciende los futbolístico. Preguntado por cómo imagina el partido, el jienense acude a la esencia del enfrentamiento regional: "Será un partido precioso. Solo tenemos que poner la calma y cordura. Siempre digo lo mismo: Tiene que ser una fiesta del fútbol asturiano. Oviedo y Sporting tienen que ir de la mano en muchas cosas, nos necesitamos".