Mossa: "El árbitro da gol y luego rectifica"

Tras el entrenamiento matinal, de recuperación para los titulares en Gijón, Mossa ha sido el encargado de atender a los medios de comunicación.

El vestuario.

"Estamos fastidiados por no venir con los tres puntos. Y porque sabíamos que es un partido con sentimiento especial".

El gol anulado a Ibrahima.

"En el momento yo pensaba que había dado gol. No valoro si es falta o no. Sino que viéndolo, también repetido, veo que en la acción el árbitro no pita nada. En balón entra y su gesto es dar gol. Aguanta y luego pita la falta. Habría que preguntarle a él.

"El árbitro no era muy de conversar. Más allá de ser falta o no se ve claro que el árbitro da gol".

El juego.

"No fue nada diferente a lo que habíamos preparado. Ellos, con juego directo sobre los dos de arriba. En estos partidos los detalles condicionan. El que marca primero maneja le partido. Antes de esa acción, sin tener ocasiones, no estábamos pasando apuros".

"Lo habíamos trabajado, ellos basan su ataque en el juego directo, en conectar con los de arriba, y para eso no necesitan mucha posesión. Nosotros con nuestro juego habitual solemos tener más circulación".

La recta final.

"Al final es normal llegar más, al contar con más gente arriba. El resultado le hace a los rivales guardar la espalda. Ahí estuvimos bien, empujamos. Tuvimos opciones. Terminamos en su campo".

¿Empate más justo?

"Hubo un momento que pensé que habíamos empatado, pero lo anula y cambia la película. Por ocasiones, podía haberse dado un empate".

Pasar página.

"Si apartamos lo emocional son solo tres puntos. Lo más importante ahora es la reacción. Nuestra idea es mirar al Depor en casa. Ese es el partido más importante. Solo las victorias nos dan confianza".

"Prefiero jugar en casa pero eso no garantiza nada. Primero el Depor, luego lo demás".

Las palabras de Anquela.

"Analizamos cuando ganamos y perdemos qué podemos mejorar. Cometimos errores e hicimos algunas cosas bien. Ahora hay que intentar mejorar lo que hicimos mal y pensar en el siguiente partido".

Los controles a los aficionados.

"Es una burrada que se tenga que hacer todo eso para ver un partido. Me gustaría respeto para nuestra gente y para los de otros equipos cuando se vean en situaciones similares. No son animales ni delincuentes. Merecen un respeto".

"Tenemos un entorno, y nos llegaron algunas imágenes. No es agradable. Vi algún caso con alguna chica con registros que me parecen excesivos. Agradecemos el apoyo de nuestra gente. Se les escuchó todo el partido aunque fueran menos en la grada. La respuesta al final de aplaudir es para sentirnos orgullosos. Siempre han estado al lado del club, ahora también".