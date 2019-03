Ibrahima: "Si no sueño con estar entre los seis primeros, me busco otro trabajo"

Ibrahima Baldé, el protagonista de la acción polémica en el derbi (un gol anulado a los 90 minutos) fue el encargado de atender a los medios tras el entrenamiento de esta mañana en El Requexón.

La resaca del derbi.

"Todavía tenemos ese mal sabor de boca, pero no vale la pena pensar lo que ha pasado y ya estamos concentrados en la visita de otro rival muy complicado. Mejor pensar en ellos".

La jugada.

"Hasta hoy no entiendo lo que pasó. Sigo sin entenderlo. Yo voy voy hacia el balón y él viene a chocar, sin jugar el balón. Pero si te chocas con un muro y te caes como te caes€ No hubo nada. la mayoría que analizó la jugada dice que es gol. Ahora mismo, toca estar concentrado en lo que viene ahora. Si pienso en lo del domingo lo voy a pasar mal, mejor pensar en lo que viene ahora".

Su protagonismo en el equipo.

"Siempre lo digo: el que manda es el míster. Lo que me toque lo doy todo. Si estoy en los once, mejor. Si me tocan 15 minutos, a muerte. Lo importante es no estar pensando en lo individual, sino en el equipo. Somos 20, y todos hemos jugado. Lo que me dejen jugar, hay que dejarlo todo".

"Yo soy competitivo, me gusta competir. Me gustaría jugar 90 minutos pero no voy a poner caras ni hacer gestos para decir que tengo jugar 90, estaría faltando al respeto al club. Pienso en el colectivo, después a aprovechar lo que me toque. Tengo que remar, aportar lo máximo que pueda.

La defensa del Deportivo.

"Me da igual que sean Pepe, Ramos o el que sea. Estamos para darlo todo venga quien venga. Hay que estar preparado, es un partido importante. Si hay que ir con el cuchillo entre los dientes, vamos. Tenemos un tanque como Toché, a Joselu y a mí. Podemos pelear con todo el mundo. Da igual el rival, más aún en casa. En la vida si no sueñas, mejor no hacer nada. Voy a seguir soñando con este club".

¿El play-off?

"Si no sueño con estar entre los 6 primeros me vuelvo a casa. O busco otro trabajo. El objetivo es intentar hacerlo lo mejor posible. Llegar a lo más alto".

Los incidentes con la afición.

"Un partido de fútbol tiene que ser algo que tenemos que disfrutar. No puede ser como ir a la guerra. Somos humanos. Es una fiesta, hay que unir, no dividir. Lamentamos lo que ha pasado. Lo pasé mal por nuestra gente".

La afición.

"Lo que pasa aquí solo pasa aquí. Es increible. A nuestra gente no le podemos pagar. No tuve coraje de ir hacia ellos al final del partido porque estuvieron de 10. Hoy viendo lo que pusieron en el entrenamiento creo que eso es un cambio de chip para el partido que viene".