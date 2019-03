Anquela: "¿Ibra y Joselu juntos? Decidme quién se va fuera"

El entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, valoró hoy el estado del equipo tras el entrenamiento de la plantilla en El Requexón a puerta cerrada. El jienense admitió que el equipo ha vivido una semana "complicada" tras perder el derbi ante el Sporting y el cisma entre los dos clubes después de sendos comunicados. Anquela, en ese aspecto, llamó a pasar página y tener "cordura". También confirmó que Tejera tiene un golpe y es duda para jugar el domingo ante el Dépor (18.00 horas), aunque queda el entrenamiento de mañana. Además, pidió "ilusión" y dijo que ve bien al equipo para afrontar el último tramo de Liga. Estas han sido todas las palabras de Anquela esta mañana.

Tejera, duda para el Dépor: "Tiene un golpe en un sitio un poco delicado. Mañana veremos las posibilidades que tiene de jugar".

La derrota en el derbi: "Semana complicada, hay que pasar página y pensar en el siguiente. Ha sido una semanita complicada si".

Las jugadas polémicas: "No las he vuelvo a ver. Lo que vi lo vi en el campo, esto funciona así. Una pena, porque hubiésemos dado una alegría tremenda a nuestra gente que es lo que todo el mundo se merecía".

¿Cómo valora la crisis institucional entre el Oviedo y el Sporting después del derbi?: "Fútbol. No hay que darle más trascendencia. Lo único que puedo decir es que nuestra gente es pacífica, que va a todos los lados y en líneas generales ha creado muy pocos problemas, si es que los ha creado en algún sitio. En líneas generales no puedo valorar más. Tenemos que intentar poner toda la cordura posible y nada más, es lo único que se requiere en ese momento".

¿Cómo lo viven los futbolistas?: "Pues no lo sé, es muy difícil. Ellos tienen que convivir con todo esto. Cuando tu entras a un vestuario y ves a un futbolista llorando de impotencia cuesta mucho levantar eso. Yo lo vi el domingo pasado y eso me llegó al alma. Entendíamos que no supimos digerir lo que el fútbol nos deparó y saltamos con toda la rabia. Este futbolista saltó toda la rabia que llevaba dentro y toda la justicia que no se hizo".

Pide cordura: "Lo que se dio después hay que olvidarlo, no nos conduce a nada. Tiene que imperar la cordura, en el fútbol pasa porque funciona así. Fue por el resultado (una semana complicada), pero ya tendríamos que haber digerido esto todo el mundo y estar pensando en el partido del domingo".

El domingo habrá una protesta en la que la directiva y parte de la afición no entrará al estadio hasta el minuto 12: "Cuando se produzca lo diré, no estoy acostumbrado a ver un partido sin aficionados. Me gusta jugar con gente, pero ahí no entro. Lo que haga la directiva tenemos que apoyarlo a muerte, que para algo son nuestros jefes y nada más".

Análisis del Dépor: "Viene un equipo que solo hay que mirar lo que tiene y lo que nos pasó en la primera vuelta, Con muy poco nos castigaron mucho, ese es el Dépor. Un equipo muy fuerte en todas las facetas que esta como es la Segunda, hay momentos que estás arriba o abajo. Esto es lo normal, tenemos claro que nos vamos a enfrentar auno de los mejores equipos de Segunda División".

El Oviedo, como en Mallorca, tuvo mucha posesión contra el Sporting: "Es que el fútbol€ No sé. En Mallorca también la tuvimos y el otro día la tuvimos. No lo hicimos mal, pero nos faltó calma. Al final apretamos con el corazón y la fuerza. Esas cosas están ahí, a mi me gusta ganar. ¿Cómo? Pues no lo sé, unas veces será desde la posesión y otras desde la efectividad. En los últimos la hemos tenido pero no hemos sido lo efectivos que deberíamos".

¿Al Oviedo le beneficia un mayor juego directo?: "Sí, antes me decían al revés. Me decían que si tuviese tres en el medio campo tendríamos la pelota y jugaríamos mejor. Haga lo que haga el toro te va a pillar siempre. Es normal, esto es así en el fútbol. Yo no lo sé, en cada momento tendremos que utilizar lo que nos convenga. No lo sé€Si jugamos directo diríamos que no elaboramos. Esto es como funciona y no hay que darle más vueltas. Intentamos ser un equipo equilibrado, unas veces se consigue y otras no".

Carlos Hernández, Javi Muñoz y Omar Ramos, bajas seguras: "Esto es lo que hay. Nunca me he quejado de eso ni lo voy a hacer. Y he tenido motivos. Los que han salido han dado el callo. De eso no tengo la más mínima duda, en cuanto a la actitud y a las ganas de hacer las cosas bien no me cabe la menor duda".

¿Cómo ve al equipo para afrontar los últimos diez partidos?: "Me gustaría que todo nos saliese bien, yo lo veo bien, con ganas. Pero es muy difícil, porque esta categoría no te permite errores y hemos cometido alguno. Estamos en condiciones de disputar esto, sobre todo si no nos volvemos locos y si sabemos que esto, aunque parezca mentira, va a ser muy largo".

Hasta el último minuto del último partido: "Ojalá, yo deseo eso. Que estamos peleando hasta el último minuto por algo, lo peor del fútbol es quedarte en terreno de nadie, eso es un peligro tremendo. Aquí hay que estar con la ilusión siempre a tope, podemos estar más acertados o menos, pero esto es un valor que este equipo siempre ha llevado como bandera".

¿El momento de Ibra?: "Ibra está bien siempre, lo que pasa que€Ibra está bien siempre y le tengo un aprecio personal grandísimo, porque se lo merece y es un chico excepcional. Siempre que le hemos pedido, cuando ha estado en condiciones físicas nos ha dado. El otro día hago un cambio y me dicen que he quitado a los dos máximos goleadores, con toda la razón, pero íbamos a jugar otra cosa. Si ahora me dices a ver, Ibra y Joselu. Vale, me lo decís, pero decirme quién se va fuera".

El año pasado el Oviedo tuvo un bajón después de ganar el derbi, este año puede ser al revés: "Ojalá, ojalá sea así. A mi me gustaría tener una bolita mágica, pero en el fútbol es muy complicado. Ojalá se produzca así y seamos capaces de revertir. Nos faltó muy poco para que hoy estuviésemos aquí bajando la euforia, con un empate todo hubiese cambiado y lo merecíamos".

La posible salida del secretario técnico Ángel Martín González al Getafe: "No soy nadie para decir. Yo creo que sí, para mi personalmente por el trato humano y diario no tengo ni la menor queja. El fútbol ya sabéis como funciona, a veces uno se va y otras lo echan. Hay que sobrellevarlo, lo único que puedo decir es que sea lo mejor para todos"