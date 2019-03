Tejera, baja en el Oviedo para jugar ante el Dépor

Baja sensible en el Oviedo para jugar mañana ante el Dépor en el Tartiere. Sergio Tejera, con un golpe, no ha sido incluido en la lista de 18 convocados. El mediocentro catalán, pieza clave en los esquemas de Anquela, no se entrenó en las últimas sesiones y aunque el técnico no lo descartó ayer de forma tajante hoy tampoco se ha ejercitado y no podrá estar disponible.



Ante el resto de bajas (Omar Ramos, lesionado y Carlos Hernández y Javi Muñoz sancionados) Anquela ha tirado del Vetusta y mañana estarán en el banquillo los centrocampistas del filial Jimmy, Javi Mier y el lateral Jorge Mier. La lista completa del Oviedo para jugar mañana contra el Dépor es la siguiente: Alfonso, Champagne, Johannesson, Alanís, Forlín, Ramón Folch, Toché, Saúl Berjón, Yoel Bárcenas, Ibra, Christian Fdez, Carlos Martínez, Joselu, Mossa, Javi Hernández, Jimmy, Jorge y Javi Mier. El Oviedo se concentrará esta tarde a las 20.30 horas, como es habitual, en el hotel del Calatrava.

