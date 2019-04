Anquela: "La llegada de Michu tiene que ser una inyección de moral"

Juan Antonio Anquela afronta el partido ante Las Palmas con la ilusión de sumar tres puntos y acercarse al play-off de ascenso.

La semana.

"El punto no fue suficiente, queríamos tres, pero teníamos delante a un gran equipo. Competimos bien".

"No es distinto al punto del Lugo, aquel partido lo merecimos ganar. Ante el Lugo nos equivocamos al final, fuimos culpables de que se nos fuera el partido. El día del Depor fue porque el rival juega muy bien.

Las Palmas.

"No está como el Dépor, pero si ves la plantilla no hay que añadir nada. Es un señor equipo, con buen entrenador. Estarán dando guerra hasta el final. En cualquier momento enderezarán".

Partido de la primera vuelta.

"No jugamos nada mal allí. Hubo una jugada extraña al final. Lo hicimos bien, andaban a buen nivel y el Oviedo no le perdió la cara al partido".

Problemas de Las Palmas.

"Estoy preocupado de lo que tendremos delante, un equipo hecho por y para ascender. Si no estamos a nuestro nivel no podemos ganar. El domingo pasado estuvimos al 120% y nos dio para empatar. Ahora, tres cuartos de los mismo".

Tejera.

"Me preocupa no tener un futbolista de su categoría. Las lesiones entran dentro del oficio, hay que saber lidiarlo. El que salga lo hará igual de bien".

Jimmy.

"Tiene opciones de repetir de inicio. Lo hizo bien y tiene opciones. Como Javi Muñoz. Hay tres y nos sobra uno. Cualquier puede hacerlo bien".

"Estoy contento del comportamiento diario de Jimmy y de todos los chavales que suben. La gente piensa 'bueno, este los sube y no los pone€'. Pero tengo una buena plantilla y los chavales son parte de ella. Cada vez que suben, dejan el listón muy alto".

Martín González.

"No me he despedido porque no se ha ido. La llegada de Michu tiene que ser para el Real Oviedo una inyección de moral. Tenerlo cerca es bueno para todos".

Competencia para ascender.

"Está más complicado que otros años. Están arriba los que tienen que estar, salvo uno o dos. A ver si somos capaces de colarnos. No sé cuantas victorias se necesitan, solo me interesa la del sábado. Las Palmas es a priori uno de los mejores equipo, pero el fútbol es caprichoso y a Las Palmas le está castigando".

La clave para ganar.

"No podemos perderle la cara al partido y jugar bien. Estoy muy contento de lo que hicimos contra el Dépor y no ganamos".

Su futuro.

"Lo tengo clarito, siempre he seguido esa línea, hablar al final de temporada, y no la voy a cambiar. Me gusta que se vayan logrando objetivos".