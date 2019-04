Jimmy: "Podemos luchar por el play-off hasta el final"

El Oviedo encara una semana relajada sin duelo liguero. Los azules deberían jugar ante el Reus, retirado de la competición, por lo que afrontan días diferentes. Tras el entrenamiento de esta mañana, con contó con las ausencias de los lesionados Omar Ramos y Tejera, además de Carlos Martínez y Berjón, que trabajaron en el gimnasio, el canterano Jimmy atendió a los medios.

El empate.

"Era un partido controlado pero al final hubo ese accidente. Fue una pena porque si ganabas te acercabas a lo de arriba. Ahora está más difícil, pero se puede conseguir".

Champagne.

"Ya lo dije el otro día a mis amigos que me preguntaron: Champagne un gran profesional del fútbol. Todos cometemos errores, así es el deporte. Pero se va a levantar seguro".

El césped.

"Es verdad que el campo estaba pesado, fue más complicado por cómo estaba, pero no es excusa".

Los nervios.

"Pues estaba más nervioso en este segundo partido que en el debut. Porque intenté hacer las cosas mejor si era posible. E intentas no salir del once. Durante la semana no me esperaba jugar de titular. Recuperábamos a Javi Muñoz y pensé que entraría él en el equipo. Anquela no me dijo que jugaría de inicio, así que no contaba con jugar de titular".

Diferencia de categoría.

"Lo que más se nota cuando subes de categoría es el ritmo al que se juega. En Segunda, como se escape un control ya tienes al rival encima. Cualquier error te puede costar un gol".

Los rivales.

"Estoy jugando ante rivales que hace nada estaba viendo en Primera y jugar contra ellos te genera algunas dudas. Además, coincide que en estos dos partidos los rivales tenían superioridad en el medio, lo hemos solventado bien".

Indicaciones tácticas.

"Trabajamos bien por semana y la colocación la vas cogiendo. Anquela me pide con balón que juegue sencillo, que lo dé todo".

Labor en el campo.

"Ramón siempre era el pivote que quedaba más atrás, pero somos dos pivotes parecidos. Si tiene que llegar al área que lo haga, y en otras ocasiones lo haré yo. Estamos bastantes compensados en el medio".

El play-off.

"Soy de los que piensa que hasta que matemáticamente no se diga contrario creo que se puede lograr. El fútbol es imprevisible y ya se ha visto de todo. Podemos luchar hasta el final".

Vetusta.

"No pude verlo, pero lo seguí por internet y debió de ser un partidazo. Merecíamos una victoria así, ante un equipazo como el Logroñés. En el filial no hablamos del récord de puntos, solo en seguir trabajando para acabar la temporada en la mejor posición posible".