Del Olmo: "Dos entrenadores mexicanos dijeron 'no' al Oviedo porque cobraban poco"

La atención del Oviedo en México sigue vigente por la propiedad del club, el Grupor Carso, y por la presencia de Joaquín del Olmo como director deportivo y Alanís como futbolista azul. La cadena americana ESPN ha estado esta semana en El Requexón hablando con los dos representantes mexicanos y de las palabras del asesor de Carso se sacan algunas conclusiones interesantes. "He intentado traer entrenadores mexicanos. Dos dijeron 'no' al Oviedo, porque cobraban muy poco. Yo aquí tengo un presupuesto y no me lo puedo saltar. Algunos creen que porque está detrás Arturo Elías hay mucho dinero y no funciona así, tengo un límite (tope salarial) y hasta ahí puedo llegar. Yo los invitaba a que se la jugaran, que vinieran aquí a hacer una carrera como los futbolistas", explica el asesor de Carso, que no especificó en qué momento se habían producido las negociaciones.