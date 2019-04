Vallina, presidente del Oviedo: "Estamos esperando una disculpa de la Liga"

El presidente del Oviedo, Jorge Menéndez Vallina, aprovechó el acto de entrega de las insignias a los socios más antiguos que cumplen 50 y 75 años para valorar la marcha del equipo azul. Fue la primera comparecencia de un mandatario del club después del plante del Oviedo a la Liga y la ruptura de relaciones con el Sporting, tras el injusto trato, según sostiene la entidad azul, al que fueron sometidos los aficionados carbayones desplazados a Gijón.

El presidente del Oviedo indicó que el club espera una disculpa de la Liga y del Sporting y dijo que habló con Javier Tebas sobre el asunto, aunque no quiso entrar en muchos detalles sobre la asamblea de la patronal de hace semanas, en la que también coincidió con el máximo dirigente rojiblanco Javier Fernández: "Nada especial que comentar, estamos esperando una petición de disculpas. Nosotros el otro día nos equivocamos con los aficionados de las Palmas y las pedimos. Pensamos que así es como hay que actuar", dijo Vallina.

"Hemos hablado de muchas cosas, hemos insistido en lo que hemos dicho. Hicimos un plante de 12 minutos para mostrar que estamos con la afición y que queremos que se trate bien a los aficionados. No solo a los nuestros, sino a todos", respondió sobre el reciente encuentro con Tebas. Preguntado sobre si el presidente de la Liga le había trasladado algo en especial sobre el asunto Vallina dijo que "no me ha comentado nada en este sentido". También afirmó que no ha habido comunicación con el Sporting y que "estamos esperando una disculpa".