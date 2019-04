Michu anuncia la renovación de Saúl Berjón en su presentación como secretario técnico del Oviedo

Miguel Pérez Cuesta "Michu" fue presentado esta mañana como nuevo secretario técnico del Oviedo para las siguientes dos temporadas. La llegada del ovetense, ex jugador azul retirado hace dos campañas, es oficial desde hace varios días, tras la salida de Ángel Martín González al Getafe en Primera División. Michu, acompañado por el presidente del Oviedo, Jorge Menéndez Vallina, dio sus primeras pinceladas como hombre fuerte en los despachos y, además, confirmó públicamente la renovación de Saúl Berjón, que acababa contrato en junio. "Saúl Berjón tiene contrato en vigor con el primer equipo", dijo Michu, y concretó poco después, "la temporada que viene Saúl tiene contrato", remató confirmado la ampliación. Estas fueron las palabras de Michu de esta mañana.

Sensaciones: "Es un honor volver a casa y ayudar al Oviedo, me han dado la oportunidad. Lo dije el primer día y lo repito hoy, el día que vea que no puedo ayudar al Oviedo no tengo ningún problema en volverme a mi casa. Estoy muy feliz".

El equipo de su vida: "Es una responsabilidad extra, porque soy aficionado de este equipo desde pequeño. Es una ilusión que tengo, poder ayudar al club, porque no me salió tan bien como futbolista".

Cómo fue su vuelta: "Tuve contacto permanente con Joaquín (Del Olmo) y con las personas que hay en el Real Oviedo. Siempre me han transmitido que era mi casa y que tenía las puertas abiertas. Surge la oportunidad porque Ángel, como sabéis, se desvincula y se va al Getafe. Estoy aquí para ayudar en lo que pueda".

Sus primeros días de trabajo: "Bien, conozco a muchos futbolistas. También tengo una gran relación con el míster. De cara a lo que viene creo que el Oviedo tiene opciones muy reales de poder competir para ascender. Mi primer partido como trabajador del Oviedo es contra Las Palmas, y viendo entrar a los futbolistas y al cuerpo técnico, gente con lágrimas en los ojos, eso me hace estar muy tranquilo sobre la gente que defiende esta camsieta. Las opciones están intactas, nos va a salir bien".

Hace dos años era jugador: "Me he formado. Michu ha cambiado porque ahora me toca trabajar en otra faceta, pero siempre para ayudar al club. Es un honor y creo que estoy preparado".

La falta de experiencia no es un problema: "Yo creo que la experiencia no te garantiza nada, tengo poquita. Solo los meses del Langreo. Si la experiencia garantizase que fuese a salir bien aquí sentado habría gente de corta edad".

Trabajo avanzado: "Las valoraciones las podemos hacer a final de temporada, el Oviedo tiene opciones y vamos a exprimirlas al máximo. Estamos trabajando para ganar al Córdoba, nada más. Hay un grueso de jugadores renovados y está muy bien hecho, demuestra trabajo detrás. Es cierto que hay muchas cosas en el ordenador, pero toca esperar. Faltan nueve jornadas. Confío mucho en que podamos jugar el play-off y estar en otra categoría superior. Ángel ha hecho las cosas muy bien, estamos agradecidos".

Cazorla, Mata, Adrián€otros exjugador azules por el mundo: "Estás hablando de futbolistas que están competición europea, dos jugando Champions y otro Europa League. Tienen las puertas abiertas, para nosotros sería un honor. Pero estamos hablando de futbolistas que nos queden un poco lejos€pero ojalá vistan algún día la camiseta del Oviedo".

Anuncia la renovación de Berjón: "Saúl Berjón tiene contrato en vigor con el Real Oviedo, no sé si es noticia o no, pero tiene contrato en vigor. Firmó aquí hace dos temporadas y media y la temporada que viene tiene contrato en vigor".

Posibles cambios en la secretaria técnica: "De momento está funcionando bien, a ver si podemos mejorarlo y siempre estamos abierto. Es importante esperar estos partidos, porque el Oviedo tiene opciones reales de cambiar de categoría y confío mucho en los jugadores y en la plantilla".