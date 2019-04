Michu desvela que Saúl Berjón seguirá en el Oviedo tras renovar por objetivos

En el verano de 2016, un caluroso día de finales de agosto, Miguel Pérez Cuesta, "Michu", llegó a la sala de prensa de Carlos Tartiere con una camiseta de Isidro Lángara, el icónico delantero azul de principios de siglo. Fuera, en el estadio, esperaban 3.000 oviedistas, emocionados con el regreso de uno de los jugadores más queridos por el oviedismo en los últimos tiempos.

Ayer, en el mismo escenario, la imagen se repitió con varios matices de importancia. Con camisa, vaqueros, deportivas y un peinado más moderno, Michu, acompañado por el presidente del Oviedo Jorge Menéndez Vallina, cerró el círculo y por primera vez habló desde la posición que ocupará al menos las dos siguientes temporadas: la de secretario técnico, lo que lo convierte en uno de los hombres claves en la dirección deportiva oviedista.

"Es un honor estar aquí. El Oviedo es mi equipo, es una responsabilidad extra porque soy aficionado desde pequeñito. No me salió del todo bien mi regreso como futbolista. Volver es un reto muy importante y lo afrontó con mucha confianza", comenzó Michu.

Tras nueve días en su nuevo cargo, después de la salida de Ángel Martín González rumbo al Getafe, el ex del Langreo se mostró extremadamente cauto en sus palabras. Quiso esconder al máximo sus cartas, desgranó algunas de las claves -pocas- que manejará en los despachos y -lo más reseñable- descubrió la continuidad de Saúl Berjón en el Oviedo la temporada que viene, una noticia esperada por parte de la afición azul. "Saúl Berjón tiene contrato en vigor con el Real Oviedo, no sé si es noticia o no, pero tiene contrato", respondió el ovetense, preguntado sobre la posible renovación de Berjón, que firmó por el Oviedo en diciembre de 2016 hasta junio de 2019.

Michu no dio más detalles de la continuidad de su excompañero, que llega a través de una ampliación de contrato alcanzada tras cumplir varios objetivos. "Tiene contrato en vigor, firmó aquí hace dos temporadas, yo coincidí con el como futbolista. La temporada que viene tiene contrato en vigor", sentenció. El ovetense, de 33 años, quiso lanzar un mensaje de confianza sobre las posibilidades del equipo de jugar el play-off de ascenso a Primera Divisón. "Las valoraciones las podemos hacer a final de temporada. El Oviedo tiene opciones reales de poder competir en Primera el año que viene y vamos a exprimirlas al máximo, hay que ir partido a partido. Vamos a empezar a jugar finales y vamos a intentar ganar el siguiente partido", dijo. "Esperar" fue una de las palabras más empleadas ayer por Michu, que llamó insistentemente a la calma: "Hay un grueso de la plantilla renovada y está muy bien hecho, demuestra que hay un trabajo detrás. Hay muchas cosas en el ordenador, pero toca esperar. Faltan nueve jornadas y confío mucho en que a lo mejor podamos jugar un play-off y, porque no, estar en una categoría superior la temporada que viene".

Michu, que afirmó tener una "gran relación" con Anquela, le echó un capote a toda la plantilla. "Mi primer partido como trabajador del Oviedo es contra Las Palmas, y viendo entrar a los futbolistas y al cuerpo técnico con lágrimas en los ojos al final del encuentro me hace estar muy tranquilo sobre la gente que defiende esta camiseta. Las opciones están intactas y nos va a salir bien", dijo.

En la presentación de Michu, además de Vallina, estuvieron presentes varios miembros del club. El responsable de relaciones institucionales, César Martín; el vicepresidente, Manuel Paredes; el consejero, Fernando Corral; y el hombre de Carso en Oviedo, Joaquín del Olmo, siguieron atentamente la comparecencia del ovetense desde el fondo de la sala. Es este último, Del Olmo, el hombre clave en la llegada de Michu. "Siempre he estado en contacto permanente con Joaquín (del Olmo) y con las personas que están en el Oviedo. Me decían que era mi casa y que tenía las puertas abiertas. Surge la oportunidad porque Ángel se desvincula y aquí estoy", señaló Michu sobre los detalles de su llegada.

El ovetense habló en nombre del club para agradecer el trabajo realizado por Ángel Martín González. "Es un profesional como la copa de un pino, estamos absolutamente agradecidos", apuntó Michu, que mandó un mensaje a aquellos que puedan creer que el ovetense tiene poca experiencia (no llegó al año en el Langreo) para asumir la secretaría técnica del Oviedo: "Yo creo que la experiencia no te garantiza nada, tengo poquita. Solo los meses del Langreo. Si la experiencia garantizase que fuese a salir bien, aquí sentada habría gente de otra edad", remató Michu, sonriente en su puesta de largo.