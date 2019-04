Champagne: "El apoyo de la afición va a ser fundamental para lo que queda"

El portero del Oviedo Nereo Champagne recibió esta mañana en El Requexón tras el entrenamiento del Oviedo el premio de Mahou a mejor jugador del Oviedo en el mes de marzo. Champagne aprovechó para resaltar la importancia del apoyo de la afición en los ocho partidos que quedan de Liga.

Valoración del premio: "Contento y agradecido a la gente que ha votado. Lo podría haber ganado cualquiera, en este equipo compiten todos. Contento con que me hayan elegido".

¿Cómo está el grupo tras el parón?: "Estamos muy bien, no se da muchas veces que te toque un parón. Viene bien, sirve para despejar para este sprint final que va a ser durísimo y hermoso de jugar. Veníamos de dos partidos durísimos, hicimos un esfuerzo grande y tener estos quince días para preparar un partido viene bien".

¿Cómo está tras su fallo contra Las Palmas?: "Normal. Uno no tiene que ser el mejor en los mejores momentos ni el peor en los peores. Analizo todas las jugadas".

La afición coreó su nombre tras el error: "Agradecimiento, la palabra del hincha es la más valiosa. Ante lo bueno y ante lo malo. Es un respaldo al equipo, la gente vio que el equipo había dejado todo en el campo y no se pudo. La gente lo reconoció así. Aprovechó para agradecer a los que me escribieron por redes sociales".

¿Cómo se toma los errores?: "Convivo con el error, hay que hacerlo. Con los años lo tomas de diferente manera y lo asumes mejor. Para lo bueno también tienes que aislarte y saber que tienes que mejorar. A veces en los buenos momentos se esconde lo malo debajo de la alfombra. Hay que darle normalidad a todas las situaciones".

¿A qué se agarra el Oviedo para buscar el play-off?: "La unión que hay, la comunión que hay. En todo el entorno. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y la afición. El apoyo de la gente va a ser fundamental, se nota. Tenemos un plus a favor porque contar con el apoyo de la gente es clave. Va a ser muy mental, el que se caiga mentalmente será el que no alcance el objetivo. Siempre entendiendo que el partido más importante es el que viene. No sé si Córdoba es una final, pero es un partido muy importante. Los equipos que vienen heridos son fastidiados. Espero un partido muy muy fastidiado".

Las cuentas: "Hace un mes éramos cuatro para un solo lugar, estábamos muy lejos. Hoy somos seis-siete equipos para tres lugares. Estamos en 3-4 puntos en seis equipos".