Anquela cree más que nunca: "Este año vamos a conseguir el play-off"

El entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, atendió esta mañana a los medios de comunicación en El Requexón tras el entrenamiento a puerta cerrada del equipo. El jienense analizó lo que le queda por delante al Oviedo y se mostró optimista de cara a conseguir meterse en el play-off de ascenso. Dijo que ve mejor al equipo que el año pasado, aunque esta temporada es "más difícil". También habló sobre su futuro en el Oviedo: "Nadie del club me ha dicho nada". Estas han sido las declaraciones del entrenador del Oviedo esta mañana.

¿Cómo está el equipo tras el parón?: "Muy bien, con mucha ilusión y ganas de hacer las cosas bien. A ver si podemos empezar este domingo".

Centrarse en cada partido: "No pienso en ocho partidos, pienso solo en el primero. Intentar salir a competir, a ganar. Por unas cosas o por otras se nos está escapando, pero estamos haciendo méritos más que suficiente para ganar".

El rival: "En la Segunda División ya veis lo que pasa cada domingo, el día que no compites te gana cualquiera. El Córdoba puede ganar perfectamente".

Probaturas tácticas esta semana: "Miramos, hacemos, jugamos de una manera o de otra. Vemos lo que puede ser mejor. A ver si somos capaces de acertar".

¿Posibles cambios en el once?: "Sí, no lo sé€ Yo lo tengo claro, pero no se lo he dicho a ellos. Se los digo el domingo en la charla, o algún día el sábado. No tengo ningún problema en decíroslo a vosotros si ellos lo saben. Pero como no lo saben me parece una falta de respeto".

Ibrahima: "Yo lo veo muy bien. Trabaja todos los días y está más que capacitado para jugar. Veremos que decisión tomamos y como lo hacemos".

¿Jugar con dos delanteros?: "Jugamos con tres delanteros, tendría que quitar a uno. Saul es delantero y Yoel Bárcenas es delantero. Si podemos dos, mal negocio".

¿Qué necesita el Oviedo para colarse en el play-off?: "Ganar, solo ganar. Yo al Oviedo no le pido más de lo que está haciendo ahora, solo ganar. ¿Cómo se llega a eso? No lo sé. El otro día fue un accidente, ante el Dépor hicimos méritos y el anterior nos privaron. Necesitamos creérnoslo y lo estamos haciendo. Estoy convencido de que mis chavales van a dar el do de pecho y vamos a competir hasta el último segundo y el último minuto de cada partido".

¿Cómo está Anquela de ánimo?: "Con la misma ilusión del primer día. Yo vengo aquí y disfruto de trabajar con mis chavales. No he bajado ningún día, yo pido ganas, ilusión y compromiso. El primero que tiene que aportarlo es el entrenador".

¿Ve al equipo más capacitado que el año pasado?: "Sí, pero el año pasado era más fácil. Lo tuvimos cerca y se nos fue por méritos propios. Este año lo vamos a conseguir, porque con todo lo difícil que está yo creo que lo vamos a conseguir. Creemos en ello y vamos a pelear hasta el último segundo. Tenemos que imponernos a este juego que se llama futbol, que nos está diciendo que no. Por decisiones puntuales, por desacierto, por lo que queráis. Ahora nos está diciendo que no y nosotros vamos a decirle al fútbol que sí".

Jimmy y los mediocentros: "El que se quede fuera€Nadie me lo está poniendo fácil y todos tienen ilusión por aportar. Eso es lo que me hace estar tranquilo, ver a mis futbolistas trabajar. Luego está el acierto y lo que nos está pasando en los últimos partidos. Es demasiado castigo para el juego que podemos hacer, yo no voy a pedir un juego para el que no estamos capacitados. Lo que hacen lo hacen más que sobradamente bien".

¿Le molesta que se hable de posibles sustitutos?: "Si me molesta tengo dos trabajos, que me moleste y que me quite la molestia. Siempre he confiado en la gente de aquí, que ha ido por derecho. No me afecta para nada, voy a seguir peleando hasta el último minuto y nadie me ha puesto las cosas fáciles. Cada uno que haga lo que quiera, lo que si os puedo decir es que nadie me ha dicho nada del club. Me supongo que si yo tuviera algo sí se lo diría a ellos y no tengo la más mínima duda de que si ellos estuvieran en ese camino me lo dirían".