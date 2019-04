Anquela: "El resultado nos hace mucho daño"

Juan Antonio Anquela explicó ante los medios el decepcionante empate ante el Córdoba que limita las opciones de los azules al play-off.

El empate.

"El resultado se puede considerar justo. Hemos regalado muchas cosas y cuando esto pasa se paga. Nos cuesta marcar, hicimos tres tantos y no estuvimos fuertes en la parcela en la que somos efectivos".

La segunda mitad.

"No me gustaba lo que veía en la segunda parte. Estuve más tiempo en la primera parte dentro que en la segunda. En el fútbol es fácil: el 2-0 es un resultado bonito pero estás ahí. Nos han hecho un gol y cundió el pánico. Hemos sido un flan en defensa, con muchos errores. Lo que más me preocupa es que ganando 2-0 hay que tener el balón y usar la cabeza. Y sin embargo hemos dado facilidades".

Las fases en el partido.

"Hemos jugado bien de inicio, con intensidad, pero nos hemos ido difuminando. Hemos dejado que el rival se meta. Todo lo que ha pasado lo hemos merecido. El primer gol llega tras un balón perdido que teníamos. Nos cuesta marcar, hicimos tres y nos faltó consistencia atrás".

Intento de reacción.

"Se veía venir, perdimos balones fáciles, no circulamos bien, y todo cuando más fácil lo teníamos, con 2-0. En el descanso avisé de lo difícil que iba a ser. Y que si no teníamos el balón, intentamos cambiar el sistema para tenerlo, sería difícil. Al final fue un correcalles. Estuvimos cerca de hacerlo y no supimos mantener un buen resultado".

Empate doloroso.

"Sí, el resultado nos hace mucho daño porque teníamos mucha ilusión puesta. Salimos perfectos, se dio lo que buscábamos y de golpe y porrazo dejamos que el rival se meta en el partido. Hubo un ida y vuelta peligroso para nosotros y no supimos conservar lo que habíamos logrado".

Puntos que se escapan.

"Tenemos que estar todos más concienciados de lo que hay. Que íbamos ganando. Ya nos ha pasado más veces. Si no vemos lo que puede pasar es que somos crueles con nosotros mismos".

Reacción.

"A ver si somos capaces de darle la vuelta. Cada semana es una pelea nueva, hay que seguir intentando estar ahí, debemos mejorar sobre lo que hicimos hoy. De la actitud no he tenido quejas hasta ahora, sí de los resultados. Hoy hubo un momento en el que me he sentido un poco impotente".

Los pitos de la afición.

"La afición pita con toda la razón del mundo, siempre tienen razón. Tenemos que agarrarnos a lo que hay".