Sin margen de error en el Tartiere

A ocho partidos de la meta más inmediata el entrenador del Oviedo mostró la que quizá sea su faceta más enérgica y optimista desde que aterrizó en Asturias hace casi dos años: "Este año lo vamos a conseguir (jugar un play-off de ascenso)", dijo Juan Antonio Anquela el viernes en El Requexón. Sin complejos al hablar del futuro. Un mensaje de confianza al entorno en un momento clave. Vital. Porque en la cita del Oviedo esta tarde ante el Córdoba en el Tartiere (16.00, LaLiga 123, tv) casi no existe margen de error posible para los que visten de azul.

El conjunto carbayón, otra vez, llega al final de tramo con las posibilidades intactas de meterse en la promoción de ascenso a Primera División. Pero necesita el Oviedo volver a ganar ya -lleva tres partidos sin hacerlo, sin contar los puntos contra el Reus desde el sofá- y hoy al Tartiere llega un conjunto que prácticamente asume ya un descenso, a diez puntos de la salvación, con 64 goles en contra -récord en el fútbol profesional- y con una crisis institucional galopante -a los jugadores del Córdoba les deben las dos últimas nóminas, de los meses de febrero y marzo-. Con este panorama de contrastes la presión sobre el Oviedo aumenta. Todo lo que no sea ganar y convencer contra los pupilos de Rafa Navarro -el cuarto entrenador del curso- se verá como un peligroso paso atrás en la búsqueda del ascenso en la temporada marcada como clave por el club.

En el vestuario azul hay ánimo de reivindación. Hambre. Los hombres de Anquela piensan, como el entrenador, que 2019 es el año. Se respira en El Requexón mayor optimismo que campañas atrás. Se nota en el día a día. Para la cita de hoy, con tintes de final, Anquela ha guardado sus cartas al máximo posible. El jienense convocó ayer a 19 jugadores -todos los disponibles físicamente- y hoy tendrá que hacer un descarte antes del partido. No entraron finalmente a la lista, como el propio técnico apuntó, ni Sergio Tejera ni Omar Ramos, que aún deberán esperar al menos una semana más para regresar tras sus lesiones musculares. A la convocatoria entró Viti, descartado en el último encuentro ante Las Palmas.

Una de las incógnitas del Oviedo está en el frente de ataque. Anquela deslizó el viernes que no habrá dupla arriba, una de las posibilidades que estaba sobre la mesa para recibir a un equipo que encaja de media casi dos goles por partido. "Juego con tres delanteros", respondió Anquela cuando le preguntaron por la posibilidad de jugar con dos arietes. El jienense ha alternado varios sistemas durante la semana y en principio mantendrá el habitual de los carrileros. El que tiene muchas posibilidades de regresar al once es Mossa, que se quedó en el banquillo ante Las Palmas. En el resto de posiciones, según lo visto en El Requexón, no apunta a haber cambios significativos. Jimmy repetiría titularidad por tercera jornada consecutiva,

El Oviedo, además, afronta el encuentro con unos precedentes casi insuperables ante el Córdoba. Los azules, de catorce encuentros disputados, sólo han perdido una vez contra los andaluces en el Tartiere. Fue en esta etapa en Segunda División, con Fernando Hierro al frente (1-2). El resto de duelos se saldan con 12 triunfos para el Oviedo y solo dos empates.