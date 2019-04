Decepción en el vestuario

El vestuario azul no ocultó ayer la decepción tras el empate ante el Córdoba que complica las opciones de play-off. Las caras de los futbolistas tras el partido eran un poema. Toché y Saúl Berjón, capitanes y pesos pesados de la plantilla, fueron los encargados de valorar el empate del Oviedo. El ovetense admitió el mal momento del equipo, pero pidió mirar hacia adelante. Dijo que lo único positivo es que el equipo sigue sumando. "Se nos puso el partido de cara dos veces y no conseguimos ganar. Estamos fastidiados, no queda otra que mirar a la semana que viene. Aunque parezca un tópico es lo que hay", dijo Berjón, autor del segundo gol del Oviedo ayer. El extremo quiso darle validez al juego del Córdoba: "El rival juega, va abajo y no es mal equipo. Pero con un 2-0 en casa tienes que ser más fuerte. Metemos en el gol en el 83 y no somos capaces de aguantarla. Tuvieron una ocasión y la metieron, da mucha rabia conseguir el 3-2 y que al final te empaten. No queda otra que seguir", dijo Berjón.

El Oviedo está dejando escapar muchos puntos en casa y ya lleva un mes sin ganar. En los últimos tres encuentros, todos en el Tartiere, los azules solo han sumado tres puntos. "Los últimos años el Tartiere fue más fortín que este y por eso se achaca un poco más. No podemos permitirnos patinar más ninguna vez, no nos queda otra de sumar de tres en tres". No cree el ovetense que el equipo se echase atrás con el 2-0 o diese muestras de conformismo: "Éramos conscientes de que una vez que metíamos el primer gol había que ir a por el segundo y luego a por el tercero. Da mucha rabia, te empatan a última hora. Lo único positivo es que no pierdes, sigues sumando. De uno en uno. Hay que pillar otra racha como la de enero", expresó. Berjón cree que el Oviedo está en el nivel de la categoría, y no achaca los malos resultados al factor anímico. "El equipo tiene mucha confianza y hace buen fútbol. A ratos nos anulan, pero esto es fútbol. Somos todos muy parecidos y la categoría es muy similar", finalizó.

Toché tiró de autocrítica, aunque dijo que el Oviedo se merece más. "Hemos tenido un comienzo genial, dominando. Luego no sé si se el equipo se ha confiado, pero ellos tienen calidad y necesitan los puntos. Era un partido super importante y nos vamos muy dolidos a casa. Es muy doloroso, este equipo se merece más", dijo el delantero. Cree Toché que la remontada del Córdoba es, sobre todo, demérito del Oviedo: "No tuvimos que dar pie a que ellos se levantaran, le hemos dado alas. Teníamos que haber salido a matarlos en la segunda parte. Este punto nos duele mucho, porque nos aleja un poco más de la zona de play-off", apuntó. El ariete valoró el cabreo de la afición, que despidió al equipo con una gran pitada tras el empate. "Es entendible, todos veníamos con la ilusión de ganar. Si miras la clasificación es un partido que deberíamos haber ganado. Su sentimiento es el mismo que nosotros, de decepción. Hay que intentar ganar y volver a conectarlos", finalizó el delantero.