Anquela: "Mi salida no es de mutuo acuerdo"

Juan Antonio Anquela se ha despedido esta mañana en El Requexón de los trabajadores del club. Tras recoger sus cosas ha atendido a los medios en la ciudad deportiva. Le sustituye Sergio Egea en el cargo, como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital.

La decisión.

"Siempre he dicho que mi objetivo era el siguiente partido, nada más. Sabía que me la jugaba".

"Sabía que el domingo se había acabado, estaba claro. Hubo momentos más delicados en los que me aguantaron. Solo puedo dar las gracias al Oviedo por haber dado estos dos años para disfrutar de este equipo. Me llevo el cariño de mucha gente, más de lo que la gente piensa. También del paisano de la calle, he hecho muchos amigos al margen del fútbol".

¿Acuerdo para la salida?

"Mi salida no es de mutuo acuerdo. Me dicen que me voy y asiento, pero no hay acuerdo. No iba a dejar esta nave nunca. He luchado por ella durante mucho tiempo. No he dejado de trabajar durante un minuto".

El saldo.

"Me quedo con muy buenos momentos, con el día a día, con venir a El Requexón a entrenar. No hay uno concreto. Disfruto el fútbol en el día a día".

Las críticas.

"Me han achacado todo, solo he intentado darle la vuelta para compensar el equipo. Me han dicho que soy ofensivo y el domingo metimos tres goles. Estoy convencido de que nos hemos dejado todo en este proyecto y lo hemos intentado hacer lo mejor posible. Del Oviedo no diré nunca nada malo. Me ha dado dos años de felicidad que no está pagado. No he cambiado de forma de actuar. Con eso me quedo".

"Estaba claro mi futuro. Solo hay que ver la forma de proceder. Sabía lo que iba a pasar y así ha pasado".

Despedida con los jugadores.

"Les he deseado toda la suerte del mundo. Es tan simple como eso: dar las gracias y suerte".

La afición.

"Para toda la gente de Oviedo: me han hecho disfrutar de este juego. He vivido partidos que no me podía ni imaginar, me lo han dado ellos. Me llevo el cariño de la mayoría de la gente y es recíproco".