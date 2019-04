"Egea será el revulsivo", apuntan exjugadores y extécnicos azules

La llegada de Sergio Egea puede ser el revulsivo necesario para que el Oviedo se meta en el play-off de ascenso a Primera. Así lo creen al menos varios exentrenadores y exfutbolistas del Oviedo, que aun así valoran positivamente el trabajo de Anquela y reciben con optimismo la vuelta del argentino. "Conoce el club y la ciudad, y por lo que sé dejó muy buen recuerdo en la afición. Creo que es muy importante eso, que conozca el entorno, teniendo en cuenta los pocos partidos que quedan. Desde aquí le deseo toda la suerte, tanto a él como a Anquela", señaló Antonio Rivas, el último entrenador que logró terminar dos temporadas seguidas en el Oviedo. "Como hombre de fútbol nunca gusta que haya una destitución, pero los entrenadores siempre estamos a merced de los resultados", matizó.

El exjugador internacional Nikola Jerkan indicó que la destitución de Anquela "no me sorprende mucho. En los dos años en los que estuvo en el Oviedo, Anquela demostró que es un técnico honrado y trabajador. A nivel deportivo se podía valorar su primer año en el que no entró en la promoción de ascenso por muy poco. Creo que este año se esperaba más del equipo y el partido ante el Córdoba influyó bastante en la decisión. El Oviedo necesitaba algo más para conseguir el objetivo que se marcó a comienzos de temporada y los últimos resultados complican mucho la situación". En cuanto al relevo, Sergio Egea, Jerkan tiene una valoración muy positiva. "Me alegro. Es una persona a la que aprecio mucho, por lo que hizo en el Oviedo y en especial por la forma de jugar que tenía el equipo, creo que es un buen fichaje. Su llegada será un revulsivo y puede pasar de todo". Sobre la salida del técnico en su anterior etapa, señaló que "fue por circunstancias. No debería de haber salido. Para mí es el técnico con el que mejor jugó al fútbol el Oviedo en los últimos años".

Para José Manuel Suárez, "Sietes", la destitución de Anquela fue "una sorpresa, más que nada por el momento de la temporada en el que se produce, pero una vez más los resultados en el mundo del fútbol son los que mandan y eso ha marcado los últimos partidos del Oviedo. Pasa en todos los equipos, a la mínima los dirigentes se ponen nerviosos y adoptan la solución más fácil". En cuanto al nuevo técnico, el exjugador azul destacó que "la elección de Sergio Egea me parece muy acertada. El Oviedo y el oviedismo le deben una, por la forma en la que salió en su anterior etapa en el club. Además, es un entrenador que caló en la afición, dejó huella como persona y demostró que es un caballero. Me alegro por él y le deseo toda la suerte del mundo", finalizó.

Javier Irureta, el técnico que clasificó al Oviedo para la jugar la UEFA en los noventa, afirmó que Egea "es un entrenador que ya conoce la ciudad y tiene ventaja. Tiene buena sintonía con los aficionados, y eso es importante. Sabrá qué hacer en estos momentos. El primer partido es clave, yo le deseo toda la suerte del mundo. Ojalá sea el revulsivo necesario", finalizó.

Radomir Antic, técnico del Oviedo en los noventa en dos etapas distintas, cree también que Egea puede ser lo que necesite el equipo. "Es momento de unirse entre todos. Hay que aprovechar el tiempo para buscar una reacción, porque están a cinco puntos. Es importante no perder la confianza y que la gente apoye al equipo y al nuevo entrenador".

Otro exjugador azul y técnico, Paco Fernández, señaló sobre la destitución de Anquela que "es sorprendente a estas alturas de la temporada, pero el club habrá valorado todas las opciones y consideran que es la mejor buscando una reacción y un revulsivo de cara a lo que resta de la temporada", resumió. Sobre el relevo, Paco también tiene claro que Sergio Egea es "una buena elección. Viene un técnico que para mí es un buen entrenador y que dejó una gran huella en el Oviedo. Creo que se merece esta oportunidad, ya lo demostró en su anterior etapa en el club y creo que además es un gran acierto de cara a la afición".

Tomás González, exjugador azul, recibió con esperanza la llegada de Egea: "Ahora estábamos en punto muerto. Puede ser un revulsivo. Es hora de que respondan los jugadores".