Egea: "El Oviedo es un grande y debe comportarse como tal"

El Oviedo ha presentado a Sergio Egea en el Carlos Tartiere tras la sesión matinal en El Requexón a puerta cerrada. El argentino llega con un mensaje ambicioso y con la necesidad de lograr resultados de inmediato. Cree en las opciones de su equipo.

La llegada.

"Estoy muy feliz de estar aquí. En Oviedo caí de pie, como entrenador es una ilusión tremenda volver. Es una responsabilidad grande porque debe estar arriba. Mi salida fue lo que fue, es pasado. Siempre he llevado al Oviedo en el corazón porque es una ciudad futbolera, y además hay valores al margen del fútbol.

"Los entrenadores somos prisioneros de los resultados. Si no funciona, no nos salvamos. Estamos vacunados contra esto. He encontrado un club organizado, un plantel implicado, comprometido. La vida son desafíos, uno siempre los ha buscado, como la primera vez que vine gracias a Arturo Elías y Joaquín del Olmo, como esta vez. Muy agradecido de que se acuerden de mí".

"Entre todos podemos hacer más grande al Oviedo. Hay que tener voluntad y fe, y ser positivos en este ambiente tan duro, de ansiedad".

Opciones de play-off.

"Veo todas. Primero hay que pensar en el Almería y seguir. Los finales de temporada siempre traen sorpresas. Los de arriba para subir y los de abajo para no descender aprietan. El Oviedo ha competido este año, no ha sido menos que nadie, faltó suerte. Tiene futbolistas íntegros, con errores y aciertos. En los 7 partidos buscaremos el triunfo".

Futuro.

"Miramos a corto plazo, en estos 7 partidos. Se tiene que notar que los jugadores aceptan el mensaje del cuerpo técnico. Es básico llegarle al jugador. Nos centramos en Almería, Granada€ Ya habrá tiempo de hablar en junio del futuro".

Su salida en 2016.

"Me iba por situaciones que pasaron, no pensaba en uno mismo, sino en el club. Tomé decisiones en la pensando en la institución. A veces hay que dar un paso al costado. Y eso que estábamos a 3 puntos del ascenso. Pero no le podía fallar a Joaquín y a Arturo. Lo primero es la honradez. Pero siempre pensé que podría volver. Más aún con esta gente al mando. Tienen confianza en mí".

"Aquella decisión fue muy triste. Busco ser el último de la fila, estoy para gestionar y ayudar. El club me había dado mucho y no quería ser un estorbo. Tomé una decisión, sufrí, pero creía en ello. A lo lejos, pensé: "'Sergio,te quitaste con lo que te había costado llegar'. No sé si me apresuré porque podríamos llegar a Primera. Los protagonistas son los jugadores. Hubo problemitas, cositas.

El Oviedo que quiere.

"Veremos un Oviedo atrevido, valiente, que busque la portería rival, y riguroso. Llevamos poco tiempo pero puede llegar el mensaje. El Oviedo es un grande y debe comportarse como tal. La historia de este club es tremenda. No vivimos de la historia, hay que conseguirla. Hay buen plantel".

"En la plantilla hay futbolistas para todos los gustos. Podemos jugar 4-4-2, 4-2-3-1€ el sistema a veces lo dejo de lado. Quiero potenciar la posición y lo táctico aparece. Quiero que el futbolista crea en sus posibilidades. Les digo que en este club lo tienen todo. Que sigan una vida cuidadosa y entrega total. Es un club más de Primera que Segunda. Creo en los chicos. Los he visto jugar mucho y creo que tiene mimbres para pelear los primeros lugares".

El reto.

"Soy optimista, que la gente tenga fe, que crea. Ha estado en las malas peleando. Todos unidos podemos conseguir muchas cosas. A la afición, decirle que lo daremos todo. Estamos para gestionar lo mejor posible. Que tengan fe".

La plantilla.

"Están muy bien. Duele que salga un cuerpo técnico. Han trabajado año y pico con un gran profesional. Los primeros días pega, pero han cambiado el chip, están con ánimos. Intentando anímicamente estar a tope".

"Cabe jugar con dos arriba, estamos analizándolo. Hay tres delanteros centro, más Steven. Hay futbolistas de calidad, de buen pie. Trataremos de equivocarnos lo menos posible".

"Las dos plantillas que entrené eran muy buenas, por eso me dio el ascenso. La de Segunda compitió fenomenal. Las comparaciones son odiosas, son dos plantillas bárbaras. Ahora llego con una plantilla conformada pero debo conocerla".

Cambios en el club.

"He notado más calidad en el club. Las instalaciones son impresionantes. El club está haciendo una obra de crecimiento impresionante. Da gusto que hayan llegado Arturo Elías y Joaquín Del Olmo porque lo hicieron con la idea de quedarse, se ve en el día a día. Se lleva un camino recorrido muy bueno".

Elías.

"Arturo es un ganador, le gusta el triunfo, que el equipo sea ofensivo, que muestre liderazgo. El hombre exige, y en la exigencia llega la mejora".