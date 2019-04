Del Olmo: "Anquela rechazó hacer una rueda de prensa"

Antes de presentar a Sergio Egea ante los medios, Joaquín del Olmo, asesor de Carso en el club, quiso puntualizar algunos detalles de la salida de Juan Antonio Anquela, que el lunes puso fin a su etapa en el Oviedo. "Anquela fue cesado. Sacamos un comunicado porque acepta de sea 'de mutuo acuerdo' pero después su asesor le dice que es mejor cambiar para el paro. Después, se le ofrece esta sala para el martes y él dice que no quiere rueda de prensa, que no le interesa. Rechazó hacer una rueda de prensa. Además, el martes nos pide que no se deje entrar a la prensa en El Requexón porque no quiere que se vea la imagen de él saliendo con la bolsa de basura. No hemos mentido ni es error, es un acuerdo", señaló el dirigente mexicano.