"Los jugadores deben poner más"

Joaquín del Olmo, el hombre con mando en el Oviedo como emisario del Grupo Carso, ejerció de anfitrión de Egea ante los medios. El hombre que acompañó al argentino (también Carmelo del Pozo) en la triste rueda de prensa tras anunciar su salida en 2013 le daba ahora la bienvenida. Lo hacía con apretón de manos y una frase en voz baja: "Bienvenido? Otra vez". Al mexicano, que se prodiga poco ante los medios, el acto le cogió a medio camino entre la despedida, con más ruido del que podría parecer en un principio, de Anquela y la bienvenida a Egea. Por eso, el asesor del Grupo Carso aprovechó el saludo inicial para matizar algunas cosas de la salida del jienense.

Del Olmo quiso salir al paso de las críticas vertidas contra el club por su trato final hacia Anquela: tuvieron que rectificar el comunicado inicial, no hubo rueda de prensa de despedida y sus palabras ante los medios en El Requexón fueron en la carretera de acceso a la ciudad deportiva, no en el interior de la misma. "Anquela es cesado. Sacamos un comunicado porque él lo acepta de mutuo acuerdo y luego pide que rectifiquemos porque así se lo dicen sus asesores por el tema del paro. Después, se le ofrece esta sala de prensa para el martes y él dice que no quiere rueda de prensa, que no le interesa. Además, también nos pide que no se deje entrar a la prensa a El Requexón el día de su despedida porque quiere evitar la imagen saliendo de las instalaciones recogiendo las cosas con una bolsa de basura", defendió el asesor de Carso. "No hemos mentido ni hubo error: hubo un acuerdo", señala el asesor de Carso en el Oviedo.

Los matices llegan para defender la postura del club en los días que han seguido a la salida de Anquela de la entidad carbayona. La polémica con el concepto del "mutuo acuerdo" se solventó después de que el propio entrenador llamara a Joaquín del Olmo y Laura González-Manjoya (jefa de prensa) solicitando una modificación que se hizo con rapidez, como reveló en la entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA el día después de su despido. En cuanto a la rueda de prensa, desde el club se argumenta que Anquela desechó esa opción cuando se le comunicó el despido. Sin embargo, algunas horas después, siempre el mismo lunes de su destitución, el entrenador le comentó a algunos periodistas que estaba dispuesto a intervenir ante los medios si el club organizaba un acto de estas características. Pero ese entendimiento entre Anquela y la entidad nunca se dio.

Preguntado por el saldo del jienense al frente del Oviedo, Del Olmo no quiso mojarse: "El análisis lo haremos en su momento, no ahora. El despido no viene por lo sucedido en el choque ante el Córdoba, sino por diversas circunstancias".