Decepción en Almería por la escasa venta de entradas

El Almería navega en la tabla en el décimo puesto, con un punto menos que el Oviedo, y la sensación, sin embargo, que en tierras andaluzas irradia el optimismo. Influye la trayectoria al alza de los de Fran Fernández que se han impuesto en los dos últimos encuentros y que por primera vez en los últimos cuatro años, el Almería no está luchando hasta el último momento por evitar el descenso a Segunda B: acabaron la Liga el 18.º la pasada temporada y la 2015-16; y en el 15.º puesto en el curso 2016-17.

Para que el sueño se mantenga, el Almería, al igual que el Oviedo, necesita la victoria que no deje que se escape el play-off. Por eso, el club ha sacado a la venta esta semana entradas a precios reducidos, pero la medida no parece haber calado en la ciudad. El técnico rojiblanco, Fran Fernández, se quejó de este asunto en su intervención ante los medios: "Hay mucho elogio, pero no veo a la gente metida, porque apenas se han vendido entradas". El Oviedo ha pedido 200 localidades para el partido, por lo que no estará solo en la grada.