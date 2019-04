Egea: "Intentamos hacer un fútbol inteligente; estamos en la pelea"

El entrenador del Oviedo, Sergio Egea, valoró la victoria del equipo en Almería en su primer partido en el banquillo azul en esta nueva etapa. El argentino le agradeció a sus jugadores la victoria. Estas fueron sus palabras.

El análisis: "Veníamos a un campo difícil y es una alegría futbolística muy buena. Somos un equipo generoso, de buena actitud. Tuvimos llegadas claras. Estamos en la pelea para competir con los equipos de arriba".

El futuro: "Quedan siete partidos y vamos de uno en uno. Sumar hoy era lo deseado para seguir. Ahora vamos a casa con nuestra afición. Intentar sumar de tres en tres".

El once: "Claro no lo tengo siempre. Hay muy buenos futbolistas y todos merecen jugar. Intenté que este once funcionase. Pasamos a línea de cuatro. Estoy muy agradecido a mis futbolistas, sin ellos no es posible".

¿Cómo lograron someter al Almería?: "Es difícil. Desde que llegué el martes noté a un equipo muy comprometido y receptivo. Cuando eso sucede los cuerpos técnicos pueden trabajar mejor. Yo busco la dinámica. Lo maniatamos, no lo dejamos jugar".

Las virtudes del Almería: "He seguido toda la Liga en la distancia. Observaba el Almería muchos partidos, eran aviones en la salida. Intentamos hacer un fútbol inteligente. Si nos tuvieran que atacar que estuviésemos de cara, no de espaldas. No participó Corpas o Rioja. Muchas veces uno prepara un partido y sale, otras veces no. Fuimos muy disciplinados tácticamente".