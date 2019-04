La doble gesta del Vetusta: gana en el descuento al Arenas y firma la mejor campaña de su historia

El Vetusta reinó hoy en la locura. El filial azul ganó sobre la bocina en El Requexón al Arenas de Getxo (3-2) gracias a un gol en el descuento de Javi Mier y sigue manteniendo sus opciones de play-off. Se pone a 1 del Barakaldo, que juega hoy por la tarde contra La Gimnástica. Los de Rozada, además, firman tras esta victoria la mejor temporada de la historia del Vetusta. Nunca antes el filial del Oviedo había logrado tantos puntos en Segunda B.



El Vetusta comenzó el partido con intensidad y buscando el área contraria. Las ocasiones no tardaron en llegar. En apenas diez minutos, una volea de Lucas que rechazó Txemi y un buen remate de Josín tras un córner. Sin embargo el Arenas de adelantó tras una falta lateral y un remate de Alberto. El Vetusta no acusó el golpe y en cinco minutos remontó, gracias a un gran gol por un tiro desde fuera del área de Alarcón y otro tanto de Edu Cortina, que la empujó tras una internada de Lucas, peligro constante por la banda derecha. Los ovetenses tenían el partido mas o menos controlado, pero en el minuto 30 Aitor Ramos puso el 2-2, tras un remate en el área. Locura en El Requexón con cuatro goles en media hora. En tablas se llegó al descanso.

En la segunda parte el Vetusta tuvo las mejores ocasiones y atacó mas. Estuvieron cerca del gol Javi Mier y Edu Cortina, que hicieron un gran despliegue en el centro del campo. El Arenas también avisó con un disparo peligroso de Matador. Steven, activo arriba pero sin fortuna, metió un gol anulado por una clara mano. El Arenas tuvo una ocasión clarísima en las botas de Ramos, interceptada por Ugarte. El Vetusta se iba con todo arriba porque las opciones de play-off se escapaban. Cortina rondó el tercero gracias a un tiro en el corazón del área. El partido moría con el Vetusta buscando la igualada. Pero a los ovetenses todavía les quedaba una bala. Con el tiempo cumplido, en el 92, Lucas llegó a línea de fondo por la derecha, la puso al corazón del área y Javi Mier remató a la red. Locura en El Requexón y el play-off.