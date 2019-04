Egea: "Intentamos hacer un fútbol inteligente"

El júbilo que sintió Sergio Egea una vez finalizado el partido y confirmada la victoria en un choque decisivo dio paso a la versión más analítica del argentino. Con gesto templado, sin concesiones a la euforia, Sergio Egea desgranó en la sala de prensa del Juegos Mediterráneos las claves, en su opinión, de un triunfo que revitaliza las opciones carbayonas al play-off de ascenso. "Veníamos a un campo difícil y es una alegría futbolística importante ganar aquí. Hemos sido un equipo generoso, con muy buena actitud. Tuvimos llegadas claras", explicó el argentino, que no dudó en señalar que "estamos en la pelea para competir con los equipos de arriba".

Los tres puntos sirven para refrendar lo trabajado desde la semana, en apenas cuatro sesiones entre El Requexón y el Carlos Tartiere, pero también para que las opciones de acabar el curso entre los seis primeros aumenten de forma importante. "Quedan seis partidos, pero vamos de uno en uno. Sumar hoy (por ayer) era lo deseado y ahora vamos a casa con nuestra afición. Hay que intentar sumar de tres en tres", indicó. En su primera propuesta sobre el terreno de juego, Egea apostó por un 4-4-2 con clara vocación ofensiva. Llamó la atención que futbolistas hasta ahora insustituibles, como Alanís o Folch, se quedaran en el banquillo en favor de chavales como Javi Hernández y Jimmy. La apuesta le salió redonda a Egea: "Tengo muy buenos futbolistas y todos merecen jugar. Intenté que el once funcionase. Pasamos a línea de cuatro y las coas salieron bien. Estoy muy agradecido a mis futbolistas, sin ellos no es posible". Y añadió sobre la seguridad defensiva: "Desde que llegué al club he notado a un equipo muy comprometido y receptivo. Cuando eso sucede los cuerpos técnicos pueden trabajar mejor. Yo busco la dinámica, al margen de lo que diga el resultado. Maniatamos al rival, no le dejamos jugar".

La última reflexión del técnico fue dirigida a ensalzar las virtudes del rival de ayer: "En la distancia observaba el Almería y veía que eran aviones. Intentamos hacer un fútbol inteligente. Si nos tenían que atacar, que estuviésemos de cara, no de espaldas. Apenas participaron futbolistas como Corpas o Rioja".