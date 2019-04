Jimmy: "Trabajamos como animales"

Su actuación rozando la perfección le valió para ganarse el protagonismo en el partido. Jimmy hizo un partido soberbio en el centro del campo del Oviedo y celebró, al fin, su primera victoria con los azules al cuarto intento. Por la suma de factores, su alegría fue desbordante, aunque con los pies en el suelo. "Tego que seguir trabajando, porque hay mucha diferencia entre mis compañeros y yo, en ritmo, posicionamiento? En varias cosas. Me queda muchísimo por aprender", indicó el canterano.

Para el centrocampista, el equipo dio la cara en el momento más necesario. "Tras una semana rara, con cambio de entrenador, sabíamos que teníamos que dar un paso adelante y lo dimos. Ahí seguimos", indicó. "El encuentro podía marcar lo que quedaba hasta el final. Si no ganabas, te separabas bastante", añadió. Cuando a Jimmy se le pregunta la clave del triunfo, el asturiano resume la esencia de la nueva versión: "Trabajamos los once como animales, del minuto 1 al 90".

En cuanto a su función en el césped, le tocó la vigilancia de uno de los peligros del rival. "Egea me pidió que estuviera más atrás, pendiente de Juan Carlos, por delante de los centrales. Me encontré cómodo", aseguró. Preguntado por si estará hoy pendiente de los resultados, el canterano fue sincero: "Mañana estaré pendiente del Vetusta. A ellos les debo estar aquí". Ahora, al equipo le toca preparar el choque de la próxima jornada, ante el Granada en el Carlos Tartiere: "La afición nos ayudará en ese partido tan importante, no tengo ninguna duda. Hay que jugar como hoy (por ayer). Lo dije en su momento y lo mantengo: pelearemos hasta el final y vamos a meternos en el play-off".

Del optimismo por el triunfo también se contagió Tejera, protagonista en el choque por el zurdazo. "Sabíamos que solo nos valía ganar. Porque si el Almería nos batía, nos pasaba en la tabla y, además era importante para acercarnos a los seis primeros. El entrenador ha intentado mostrarnos su filosofía y parece que hemos aprendido lo que quería de una forma rápida", señaló el catalán, antes de explicar cuál es el cometido que Egea le ordena con el nuevo sistema: "Tampoco cambian tanto las cosas. Egea me pude intensidad y que no generara muchas pérdidas porque sabíamos que ellos eran rápidos a la contra. Y también me exige trabajo". Tejera ya piensa en la siguiente cita: "Salvo ante el Córdoba no habíamos hecho malos partidos en casa. Nos merecemos una victoria y también nuestra gente"

Mossa, sancionado. El único lunar en el triunfo de los azules fue la amarilla que vio Mossa en el último tramo del encuentro. Es la décima que ve el lateral por lo que será sancionado y estará ausente en el choque del próximo domingo ante el Granada en el Tartiere.